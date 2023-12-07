Самый дешевый Москвич 3 стал комфортнее: теперь с подогревом сидений

Официально: кроссовер Москвич 3 получил новую комплектацию «Стандарт плюс»

Продажи кроссовера Москвич 3 в новой комплектации «Стандарт Плюс» анонсировал российский производитель «Москвич». Покупателям предлагаются версии и с механикой, и с вариатором. Цена в зависимости от трансмиссии варьируется от 2,231 млн до 2,296 млн рублей. При определенных условиях (покупка в кредит и трейд-ин) цена автомобиля снизится на 100 тыс. рублей.

Отмечается, что комплектация «Стандарт плюс» является промежуточным вариантом, ее стоимость дороже базовой версии «Стандарт» на 11-14 тыс. рублей, но при этом на 182-247 тыс. рублей дешевле топовой «Комфорт».

В планах производителя сделать комплектацию «Стандарт плюс» ближе к базовой и самой дешевой — «Стандарт». Отличие будет в наличии импульсных электростеклоподъемников с защитой от защемления во всех дверях — в базе они только у водителя, и подогреве передних сидений. Раньше он был доступен исключительно покупателям топовой версии «Комфорт».

Автомобиль оснащен стандартным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 136 л.с., раньше было 150 «лошадей». В пресс-службе «Москвича» объяснили решение руководства «переходом на новый сертификат, в рамках которого проводились замеры мощности в независимых лабораториях».

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Источник: avtonovostidnya.ru