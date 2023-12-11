Lada Vesta получит новый 122-сильный мотор объемом 1,8 л и вариатор
Российский производитель АВТОВАЗ представил новый силовой агрегат, состоящий из 16-клапанного двигателя объемом 1.8 литра мощностью на 122 л.с. и вариатора. По сообщению «Российской газеты», первым автомобилем, на котором установят новый агрегат, будет Lada Vesta.
Первые Lada Vesta с силовым агрегатом 1.8 Evo стали собирать во втором квартале 2023 года в рамках необходимого тестирования, калибровок, а также с целью отладки производственного процесса. Всю информацию о характеристике двигателя и вариатора автопроизводитель намерен обнародовать в ближайшее время.
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Ранее президент концерна АВТОВАЗ Максим Соколов анонсировал серийное производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач. По его словам, производство таких автомобилей стартует на рубеже 2023-2024 годов. В эти же сроки будет объявлено о старте продаж новой модификации семейства Lada Vesta. Отмечается, что в будущем вариатор может получить Lada Granta, в настоящее время АВТОВАЗ ведет работы по его адаптации для бестселлера рынка РФ.
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Источник: rg.ru
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