Комплект зимней резины всего за 1 рубль — рассказываем, кому его отдаст АВТОВАЗ
Отечественный производитель АВТОВАЗ запустил программу компенсации процентной ставки по кредитам на приобретение автомобилей Lada Vesta. Об этом СМИ сообщил президент компании Максим Соколов.
В кулуарах People Forum он подчеркнул, что на программу выделено порядка 600 млн рублей. Таким образом АВТОВАЗ намерен поддержать спрос потребителя на фоне высокой ключевой ставки Центробанка в 15% годовых. Кредит на покупку автомобиля по льготным условиям можно оформить в «Авто Финанс банке» — он принадлежит АВТОВАЗу.
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«Наш банк - "Авто Финанс банк" - для своих клиентов при продаже в кредит предлагает программу компенсации процентной ставки. Также за счет нашего общего бюджета», — подчеркнул глава компании.
Программа предусматривает покупку именно модели Lada Vesta, по ее условиям предоставляется ставка по кредиту от 7,9% годовых со страхованием жизни и от 9,9% без страхования. Также Соколов рассказал о запуске программы «Беззаботная зима». В ее рамках покупателям Lada Vesta предлагается комплект зимней резины по цене за 1 рубль.
В настоящее время отечественная марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По итогам 2022 года продажи автомобилей бренда составили 188,6 тысяч автомобилей.
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Источник: ria.ru
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.