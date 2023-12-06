Комплект зимней резины всего за 1 рубль — рассказываем, кому его отдаст АВТОВАЗ

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АВТОВАЗ компенсирует ставки по кредитам всем покупателям автомобиля Lada Vesta

Отечественный производитель АВТОВАЗ запустил программу компенсации процентной ставки по кредитам на приобретение автомобилей Lada Vesta. Об этом СМИ сообщил президент компании Максим Соколов.

В кулуарах People Forum он подчеркнул, что на программу выделено порядка 600 млн рублей. Таким образом АВТОВАЗ намерен поддержать спрос потребителя на фоне высокой ключевой ставки Центробанка в 15% годовых. Кредит на покупку автомобиля по льготным условиям можно оформить в «Авто Финанс банке» — он принадлежит АВТОВАЗу.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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«Наш банк - "Авто Финанс банк" - для своих клиентов при продаже в кредит предлагает программу компенсации процентной ставки. Также за счет нашего общего бюджета», — подчеркнул глава компании.

Программа предусматривает покупку именно модели Lada Vesta, по ее условиям предоставляется ставка по кредиту от 7,9% годовых со страхованием жизни и от 9,9% без страхования. Также Соколов рассказал о запуске программы «Беззаботная зима». В ее рамках покупателям Lada Vesta предлагается комплект зимней резины по цене за 1 рубль.

В настоящее время отечественная марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По итогам 2022 года продажи автомобилей бренда составили 188,6 тысяч автомобилей.

Источник: ria.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемАВТОВАЗ
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Фото:За РулемАВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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