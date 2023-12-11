Дизель, АКП, просторный салон: хорошее семейное авто за 1,5 млн рублей

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Эксперт «За рулем» объяснил, как выбрать Citroen C4 Picasso II с пробегом

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил рынок компактвэнов с пробегом и подготовил подборку достойных моделей в возрасте 8-10 лет, с пробегом около 100-150 тысяч км и ценой от 800 тысяч до 1,5 млн рублей. Одним из удачных вариантов оказался Citroen C4 Picasso II.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Citroen C4 Picasso II
Citroen C4 Picasso II

Это технический близнец Peugeot 5008 (2010–2016). За машину с пробегом меньше 150 тысяч км просят 1,4–1,7 млн. Есть семиместный вариант – Grand Picasso.

Citroen C4 Picasso II
Citroen C4 Picasso II

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Самый сомнительный выбор – бензиновые моторы 1.6 (120 или 150 л. с.) семейства ЕР6, которые мелкими, но частыми недомоганиями могут измотать, особенно более мощный наддувный. Да и ресурс их скромен, со скрипом 250 тысяч км.

Дизель 1.6 (115, 120 л. с.) требователен и дорог в обслуживании, но без особых болезней. Ходит свыше 400 тысяч км, а чугунный блок позволяет полноценный капремонт. Три четверти машин на вторичке – именно с дизелем, который дружит и с механикой, и с гидроавтоматом (Aisin), и с роботом. Робот ETG6 благополучный, но 220–250 тысяч км для него предел.

По механической части и стойкости кузова к C4 Picasso нареканий нет. Удачно скомпонованный салон и оснащение владельцы хвалят. Не радует их только клиренс 140 мм.

Citroen C4 Picasso II
Citroen C4 Picasso II

Словом, если вы готовы покупать дизельное топливо, Citroen C4 Picasso II можно смело рассматривать к покупке. А какие еще компактвэны сейчас доступны за эти деньги, читайте в нашем материале!

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
11.12.2023
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Отзывы о Citroen C4 Picasso (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Citroen C4 Picasso  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Непремиальный минивен в России это буханка, все остальное премиуим...

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