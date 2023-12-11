Дизель, АКП, просторный салон: хорошее семейное авто за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» объяснил, как выбрать Citroen C4 Picasso II с пробегом

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев изучил рынок компактвэнов с пробегом и подготовил подборку достойных моделей в возрасте 8-10 лет, с пробегом около 100-150 тысяч км и ценой от 800 тысяч до 1,5 млн рублей. Одним из удачных вариантов оказался Citroen C4 Picasso II.

Citroen C4 Picasso II

Это технический близнец Peugeot 5008 (2010–2016). За машину с пробегом меньше 150 тысяч км просят 1,4–1,7 млн. Есть семиместный вариант – Grand Picasso.

Citroen C4 Picasso II

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Самый сомнительный выбор – бензиновые моторы 1.6 (120 или 150 л. с.) семейства ЕР6, которые мелкими, но частыми недомоганиями могут измотать, особенно более мощный наддувный. Да и ресурс их скромен, со скрипом 250 тысяч км.

Дизель 1.6 (115, 120 л. с.) требователен и дорог в обслуживании, но без особых болезней. Ходит свыше 400 тысяч км, а чугунный блок позволяет полноценный капремонт. Три четверти машин на вторичке – именно с дизелем, который дружит и с механикой, и с гидроавтоматом (Aisin), и с роботом. Робот ETG6 благополучный, но 220–250 тысяч км для него предел.

По механической части и стойкости кузова к C4 Picasso нареканий нет. Удачно скомпонованный салон и оснащение владельцы хвалят. Не радует их только клиренс 140 мм.

Citroen C4 Picasso II

Словом, если вы готовы покупать дизельное топливо, Citroen C4 Picasso II можно смело рассматривать к покупке. А какие еще компактвэны сейчас доступны за эти деньги, читайте в нашем материале!