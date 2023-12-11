Исследование: кроссоверы Hyundai с пробегом подорожали в России больше всего

Эксперты назвали иномарки с пробегом, которые могут подешеветь к концу 2023 года

Рынок подержанных машин в России не реагировал на падение продаж осенью и не снижал цены на популярные у покупателей модели. Эксперты считают, что продавцы заняли выжидательную позицию, наблюдая за курсом валют. К такому выводу пришли эксперты «Открытие Авто» (входит в группу ВТБ) на основе данных компании «Автохаб» по динамике цен на наиболее востребованные машины с пробегом в ноябре 2023 года.

Согласно выводам аналитиков, сильнее остальных выросли в цене иномарки по которым есть дефицит или их ввоз по каналам серого импорта усложнился на фоне санкций и ужесточения налоговой политики в РФ. В частности, средняя цена кроссовера Hyundai Santa Fe составляет 4 млн рублей (+3,9% к октябрю). Можно рассмотреть альтернативу из новых автомобилей, но их цена дороже даже с учетом всех преференций от дистрибьюторов.

Вторым подержанным автомобилем, выросшим в цене, стал компактный кроссовер Hyundai Tucson (3,3 млн руб., +3,8%). Еще в июле 2023 года он стоил на полмиллиона дешевле, а цены летом откатывались до уровня февраля 2022 года. До середины года их завозом в РФ занимался официальный дистрибьютор, но после введения нового утильсбора завоз прекратился.

Отечественная марка Lada Niva Legend на протяжении полувека востребована у покупателей. С наступлением зимы цены на нее выросли и достигают в среднем 1,1 млн рублей (+3,3% за месяц). Еще в сегменте бюджетных малолитражек востребована Skoda Rapid — но и она подорожала до 1,55 млн рублей (рост в ноябре составил 3%).

Цена Lada Granta в среднем составляет 910 тыс. рублей (+2,3%). При этом напрямую с завода в Тольятти можно купить дешевле. Хотя дилеры продают новые Гранты за 1,2 млн рублей. Внедорожники Toyota, популярные у россиян, тоже выросли в цене на 2%. При этом модели BMW, Kia, Mazda, Mercedes-Benz и Nissan в ноябре практически не изменились по цене, колебания составили порядка 1-2%. Сильнее других упала цена кроссовера BMW X5 в абсолютных цифрах (-163 тыс. руб.), а в процентном отношении – у Volkswagen Tiguan (-1,8%).

По мнению руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, в декабре не стоит ждать резких изменений цен если курс рубля сохранится в диапазоне 92-95 «единиц» за доллар. Что касается специальных предложений дилеров, то они в большей степени будут распространяться на не самые популярные модели более узкого сегмента — субкомпактные хэтчбеки, большие седаны, минивэны и д., доля которых на рынке РФ снижается, резюмирует эксперт.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru