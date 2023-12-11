#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Исследование: кроссоверы Hyundai с пробегом подорожали в России больше всего
11 декабря
Исследование: кроссоверы Hyundai с пробегом подорожали в России больше всего
Эксперты назвали иномарки с пробегом, которые...
Chery объявит конкурс дилеров в РФ для нового бренда
11 декабря
Chery объявит конкурс дилеров в РФ для нового бренда
В 2024 году на рынок России выйдут семь новых...
На рынке РФ появился новый американский кроссовер по конкурентной цене
11 декабря
На рынке РФ появился новый американский кроссовер по конкурентной цене
За кроссовер Ford Equator Sport на российском...

Исследование: кроссоверы Hyundai с пробегом подорожали в России больше всего

Эксперты назвали иномарки с пробегом, которые могут подешеветь к концу 2023 года

Рынок подержанных машин в России не реагировал на падение продаж осенью и не снижал цены на популярные у покупателей модели. Эксперты считают, что продавцы заняли выжидательную позицию, наблюдая за курсом валют. К такому выводу пришли эксперты «Открытие Авто» (входит в группу ВТБ) на основе данных компании «Автохаб» по динамике цен на наиболее востребованные машины с пробегом в ноябре 2023 года.

Согласно выводам аналитиков, сильнее остальных выросли в цене иномарки по которым есть дефицит или их ввоз по каналам серого импорта усложнился на фоне санкций и ужесточения налоговой политики в РФ. В частности, средняя цена кроссовера Hyundai Santa Fe составляет 4 млн рублей (+3,9% к октябрю). Можно рассмотреть альтернативу из новых автомобилей, но их цена дороже даже с учетом всех преференций от дистрибьюторов.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Большие китайские кроссоверы от 4,6 млн руб. на тестах «За рулем»: своих денег стоят?

Вторым подержанным автомобилем, выросшим в цене, стал компактный кроссовер Hyundai Tucson (3,3 млн руб., +3,8%). Еще в июле 2023 года он стоил на полмиллиона дешевле, а цены летом откатывались до уровня февраля 2022 года. До середины года их завозом в РФ занимался официальный дистрибьютор, но после введения нового утильсбора завоз прекратился.

Отечественная марка Lada Niva Legend на протяжении полувека востребована у покупателей. С наступлением зимы цены на нее выросли и достигают в среднем 1,1 млн рублей (+3,3% за месяц). Еще в сегменте бюджетных малолитражек востребована Skoda Rapid — но и она подорожала до 1,55 млн рублей (рост в ноябре составил 3%).

Цена Lada Granta в среднем составляет 910 тыс. рублей (+2,3%). При этом напрямую с завода в Тольятти можно купить дешевле. Хотя дилеры продают новые Гранты за 1,2 млн рублей. Внедорожники Toyota, популярные у россиян, тоже выросли в цене на 2%. При этом модели BMW, Kia, Mazda, Mercedes-Benz и Nissan в ноябре практически не изменились по цене, колебания составили порядка 1-2%. Сильнее других упала цена кроссовера BMW X5 в абсолютных цифрах (-163 тыс. руб.), а в процентном отношении – у Volkswagen Tiguan (-1,8%).

По мнению руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, в декабре не стоит ждать резких изменений цен если курс рубля сохранится в диапазоне 92-95 «единиц» за доллар. Что касается специальных предложений дилеров, то они в большей степени будут распространяться на не самые популярные модели более узкого сегмента — субкомпактные хэтчбеки, большие седаны, минивэны и д., доля которых на рынке РФ снижается, резюмирует эксперт.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
11.12.2023
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0