Новый Changan Qiyuan Q05 – цены

У Changan появился кроссовер Qiyuan Q05 с расходом всего 1,33 л на 100 км

12 декабря был официально представлен Changan Qiyuan Q05. Он предлагается в Китае в пяти комплектациях по цене от 119 990 юаней, или от 1,52 млн рублей.

Changan Qiyuan Q05

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4539, 1865 и 1680 мм, а колесная база – 2656 мм.

Changan Qiyuan Q05

То есть, кроссовер на 14 см длиннее, чем Nissan Qashqai, но на 15 см короче, чем X-Trail.

Changan Qiyuan Q05

Changan Qiyuan Q05 оснащен подключаемой гибридной силовой установкой, состоящей из атмосферного двигателя объемом 1,5 л и электродвигателя. Пиковая мощность гибрида составляет 158 кВт (215 л.с.), а максимальный крутящий момент – 330 Нм.

Changan Qiyuan Q05

Новый автомобиль получил два типа аккумуляторов на выбор. Один дает запас хода только на электротяге 60 км, а второй – 125 км. Общий запас хода при полном баке может достигать 1215 км.

При этом расход бензина поражает – всего 1,33 л на 100 км. Разгон же кроссовера до 100 км/ч занимает 7,3 секунды.

Зарядить аккумуляторы автомобиля можно от внешнего источника, в том числе с помощью быстрой зарядки. Чтобы зарядить аккумулятор с 30% до 80%, нужно 30 минут.

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Фото: Autohome.com.cn