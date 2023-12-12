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Выиграй Ладу
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Новый Changan Qiyuan Q05 – цены

У Changan появился кроссовер Qiyuan Q05 с расходом всего 1,33 л на 100 км

12 декабря был официально представлен Changan Qiyuan Q05. Он предлагается в Китае в пяти комплектациях по цене от 119 990 юаней, или от 1,52 млн рублей.

Changan Qiyuan Q05
Changan Qiyuan Q05

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4539, 1865 и 1680 мм, а колесная база – 2656 мм.

Changan Qiyuan Q05
Changan Qiyuan Q05

То есть, кроссовер на 14 см длиннее, чем Nissan Qashqai, но на 15 см короче, чем X-Trail.

Changan Qiyuan Q05
Changan Qiyuan Q05

Changan Qiyuan Q05 оснащен подключаемой гибридной силовой установкой, состоящей из атмосферного двигателя объемом 1,5 л и электродвигателя. Пиковая мощность гибрида составляет 158 кВт (215 л.с.), а максимальный крутящий момент – 330 Нм.

Changan Qiyuan Q05
Changan Qiyuan Q05

Новый автомобиль получил два типа аккумуляторов на выбор. Один дает запас хода только на электротяге 60 км, а второй – 125 км. Общий запас хода при полном баке может достигать 1215 км.

Водителей такси не хватает, но нашлось решение

При этом расход бензина поражает – всего 1,33 л на 100 км. Разгон же кроссовера до 100 км/ч занимает 7,3 секунды.

Зарядить аккумуляторы автомобиля можно от внешнего источника, в том числе с помощью быстрой зарядки. Чтобы зарядить аккумулятор с 30% до 80%, нужно 30 минут.

Фото: Autohome.com.cn

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Autohome.com.cn
12.12.2023
Фото:Autohome.com.cn
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