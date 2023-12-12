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Секретные хранилища военной техники на Кубе – первое видео

Кубинцы рассекретили, что хранится на их подземных военных складах

В Сети появилось видео подземных хранилищ вооружений на Кубе, которое сняли наши коллеги из «Военной приемки».

Все знают, что на Кубе немало подземных хранилищ, где стоит и обслуживается военная техника, но никто не знает, где эти хранилища находятся. Более того, никто до сих пор не видел, что там хранится.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

А хранится там огромное количество вооружений советского образца – вся техника в идеальном состоянии и проходит регулярное ТО.

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Тоннели, в которых стоит бронетехника, проходят под землей на глубине около 100 метров, а один из входов в это хранилище находится всего в 180 км от побережья США.

Среди техники есть артиллерийские комплексы, танки, бронетранспортеры и так далее. Здесь же хранятся боеприпасы. И ни одна бомба не может поразить подземные хранилища оружия на Кубе – слишком они глубоко.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
12.12.2023
Фото:Youtube
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