Секретные хранилища военной техники на Кубе – первое видео
В Сети появилось видео подземных хранилищ вооружений на Кубе, которое сняли наши коллеги из «Военной приемки».
Все знают, что на Кубе немало подземных хранилищ, где стоит и обслуживается военная техника, но никто не знает, где эти хранилища находятся. Более того, никто до сих пор не видел, что там хранится.
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А хранится там огромное количество вооружений советского образца – вся техника в идеальном состоянии и проходит регулярное ТО.
Тоннели, в которых стоит бронетехника, проходят под землей на глубине около 100 метров, а один из входов в это хранилище находится всего в 180 км от побережья США.
Среди техники есть артиллерийские комплексы, танки, бронетранспортеры и так далее. Здесь же хранятся боеприпасы. И ни одна бомба не может поразить подземные хранилища оружия на Кубе – слишком они глубоко.
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