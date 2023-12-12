Максим Ликсутов: почти 3 млн раз оплатили парковки Санкт-Петербурга через приложение «Парковки России»

«Парковки России» отметили почти 3 млн парковочных сессий в Санкт-Петербурге

Если планируете автомобильную поездку в Санкт-Петербург на новогодние праздники, не забудьте взять с собой хорошее настроение и телефон с приложением «Парковки России», напомнили в столичном Дептрансе.

Московские водители давно оценили приложение «Парковки Москвы», и сейчас оно доступно еще и для жителей Санкт-Петербурга, правда, теперь это уже «Парковки России». Сервис облегчает оплату парковки автомобиля и учитывает особенности платных парковок города на Неве. Это удобно как для жителей обоих городов, так и для тех, кто часто перемещается между двумя мегаполисами. Не нужно скачивать несколько приложений, можно использовать одно доступное решение.

Санкт-Петербург: зона платной парковки на Большой Конюшенной улице.

С помощью «Парковок России» только в Санкт-Петербурге автомобилисты оплатили парковку уже почти 3 млн раз. Сервис учитывает особенности платных парковок города на Неве.

Максим Ликсутов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«Приложение «Парковки России» полезно для водителей из любых регионов нашей страны, которые часто бывают в Москве или Санкт-Петербурге. Это особенно актуально в преддверии длинных праздников, когда число автомобильных поездок между городами значительно возрастает. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно развиваем свои транспортные сервисы и делимся опытом с другими городами».

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Источник: Дептранс Москвы