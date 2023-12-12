Эксперты автоотрасли выступают за использование б/у запчастей для иномарок

Страховщики: сроки поставок запчастей для авто увеличились до полутора лет

На фоне санкций в отношении России сроки поставки автозапчастей для иномарок достигают полутора лет. Об этом «Известиям» рассказали представители страховых компаний.

После ухода зарубежных брендов поставка запчастей в Россию осуществляется через третьи страны. Задержки происходят на фоне препятствий со стороны автопроизводителей и волокиты на таможне. Сложнее всего заказать комплектующие на Lexus, Infinity и некоторые европейские марки — Skoda и Mercedes. Из-за этого страховщики не успевают произвести ремонт автомобилей по ОСАГО в отведенные законом 30 дней.

В экспертном сообществе считают, что проблему можно решить, используя б/у детали. Но в Центробанке в таком случае настаивают на методике оценки качества таких запчастей. В «Абсолют Страховании» привели пример, когда поставку бачка реагента AdBlue для Mercedes 2015 года пришлось ждать 18 месяцев – с мая 2022 года. Доставка колесного диска для Mercedes 2018-го растянулась на 16 месяцев с июня 2022 года, рассказал заместитель руководителя расчетно-экспертного отдела страховщика Альберт Усманов.

О прецедентах с длительным ожиданием автозапчастей рассказали и в «Совкомбанк Страховании», а также в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин подчеркнул, что каналы параллельного импорта работают, но сложные логистические цепочки приводят к увеличению времени доставки.

Автовладельцы осознают степень сложности ситуации и вынуждены соглашаться на увеличение сроков ремонта или применение б/у запчастей с их согласия. Директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов убежден, что повторное использование деталей из строго определенного перечня необходимо узаконить.

В РСА уже не первый год выступают с инициативой ввести возможность ремонтировать авто по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями. По мнению директора департамента страхового рынка Банка России Ильи Смирнова, в этом случае обязательно нужно решить вопрос безопасности.

Необходима методика оценки качества б/у запчастей, чтобы после их использования автомобиль не стал причиной ДТП и человеческих жертв.

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Источник: iz.ru