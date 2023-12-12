Водителям объяснили разницу техники торможения в зависимости от погодных условий

В ГИБДД рассказали, как правильно тормозить на снежной трассе и в гололед

Эксплуатация автомобиля в зимнее время года осложняется гололедом и снежными заносами. В таких условиях управление автомобилем требует определенных навыков и техники торможения. О нюансах зимнего вождения njcar.ru рассказал представитель ГИБДД.

Он подчеркнул, что в зависимости от конкретной ситуации и погодных условий методы торможения на льду и во время снегопада отличаются. Запорошенная снегом трасса отличается от дороги с наледью тем, что протектор шины в этом случае эффективно взаимодействует с покрытием, обеспечивая хороший контакт.

Кроме того, во время торможения на снегу создается дополнительное сопротивление качению. В этом случае снег накапливается перед колесами во время замедления скорости автомобиля, фактически увеличивая площадь контакта с дорогой. Благодаря этому движение автомобиля замедляется на снежном покрытии, что, в свою очередь, позволяет водителю более активно воздействовать на педаль тормоза вплоть до срабатывания ABS.

Стоит помнить, что иногда под снегом может быть лед, в этом случае эффект будет совсем другим, так как снег, заполняя протектор, будет мешать эффективному торможению автомобиля. Поэтому в этой ситуации резкое нажатие на педаль тормоза приведет к моментальному срабатыванию системы ABS, как следствие — тормозной путь увеличится.

Представитель ГИБДД рекомендует при передвижении на ледяной трассе увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля и в случае необходимости очень осторожно, на грани срабатывания системы ABS, тормозить, одновременно контролируя снижение скорости автомобиля.

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Источник: njcar.ru