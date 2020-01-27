Как тормозить в гололед: 3 вредных совета и один полезный — журнал За рулем

Как тормозить в гололед: 3 вредных совета и один полезный

Правильно тормозить — с запасом. Остальное зависит от машины и ваших водительских навыков.

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Если ваш автомобиль оборудован ABS (а сегодня найти машину без этой системы довольно сложно), электроника выполнит основную работу. Система как раз и создана для того, чтобы обеспечить безопасное торможение. Самое эффективное торможение — на грани блокировки колес. И эта система занята тем, что быстро-быстро повышает и снижает давление в тормозных магистралях, распуская и зажимая колодки. Когда она вступит в работу, вы поймете по быстрому биению педали и характерному хрусту. Ваше дело — только держать руль и жать на педаль тормоза. Причем жать от души, как говорится, становиться всем весом. Этого не требуется, если автомобиль оборудован системой Brake Assist — электроника компенсирует недостаточное нажатие на педаль при экстренном торможении.

ABS позволяет не просто тормозить по прямой, но и маневрировать. Так что если у вас есть возможность уйти от столкновения на обочину или в соседний ряд, сам автомобиль поможет сделать это. Главное — убедиться, что вы не причините этим маневром еще большего вреда, и не выкручивать руль на слишком большой угол, чтобы не потерять контроль над автомобилем. Если вдоль дороги есть снежный бруствер, машину можно направлять в него, если только под снегом нет металлических и бетонных конструкций, а за бруствером — канавы. Иначе последствия аварии непредсказуемы.

Плохие советы

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  1. Вернее, устаревшие. В старых водительских учебниках можно встретить совет имитировать работу ABS быстрыми нажатиями педали тормоза. Но, во-первых, ни один человек не способен нажимать-отпускать педаль с частотой до 20 раз в секунду, а во-вторых, этот навык нужно постоянно тренировать, иначе в экстренной ситуации можно только навредить, увеличив тормозной путь.

  2. Также встречается совет на автомобилях с механической коробкой передач тормозить сначала двигателем, последовательно переключаясь «вниз» вплоть до первой передачи. Но при экстренном торможении такой прием едва ли применим.

  3. Использовать на скользкой дороге ручник (стояночный тормоз) нельзя: задние колеса заблокируются, машина будет скользить, а при небольшой ошибке в рулении пойдет боком.

Как все-таки нужно тормозить?

Лучший совет — тормозить с запасом. Держать дистанцию и помнить, что дорога скользкая. Определить, насколько скользкая, довольно просто: нужно лишь пару раз «тормознуть» на пустом участке дороги с разной скорости и запомнить ощущения. Помните, что в ряде случаев (на неровной дороге, например) та же ABS может не сократить тормозной путь, а наоборот — увеличить его. Экстренно отключить систему вы не сможете. Так что внимательно следите за ситуацией на дороге и не спешите.

P.S.: То, что на автомобиле должна быть исправная тормозная система и хорошие шины (не изношенные, и по сезону), само собой разумеется.

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