Как тормозить в гололед: 3 вредных совета и один полезный

Правильно тормозить — с запасом. Остальное зависит от машины и ваших водительских навыков.

Если ваш автомобиль оборудован ABS (а сегодня найти машину без этой системы довольно сложно), электроника выполнит основную работу. Система как раз и создана для того, чтобы обеспечить безопасное торможение. Самое эффективное торможение — на грани блокировки колес. И эта система занята тем, что быстро-быстро повышает и снижает давление в тормозных магистралях, распуская и зажимая колодки. Когда она вступит в работу, вы поймете по быстрому биению педали и характерному хрусту. Ваше дело — только держать руль и жать на педаль тормоза. Причем жать от души, как говорится, становиться всем весом. Этого не требуется, если автомобиль оборудован системой Brake Assist — электроника компенсирует недостаточное нажатие на педаль при экстренном торможении.

ABS позволяет не просто тормозить по прямой, но и маневрировать. Так что если у вас есть возможность уйти от столкновения на обочину или в соседний ряд, сам автомобиль поможет сделать это. Главное — убедиться, что вы не причините этим маневром еще большего вреда, и не выкручивать руль на слишком большой угол, чтобы не потерять контроль над автомобилем. Если вдоль дороги есть снежный бруствер, машину можно направлять в него, если только под снегом нет металлических и бетонных конструкций, а за бруствером — канавы. Иначе последствия аварии непредсказуемы.

Плохие советы

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Вернее, устаревшие. В старых водительских учебниках можно встретить совет имитировать работу ABS быстрыми нажатиями педали тормоза. Но, во-первых, ни один человек не способен нажимать-отпускать педаль с частотой до 20 раз в секунду, а во-вторых, этот навык нужно постоянно тренировать, иначе в экстренной ситуации можно только навредить, увеличив тормозной путь. Также встречается совет на автомобилях с механической коробкой передач тормозить сначала двигателем, последовательно переключаясь «вниз» вплоть до первой передачи. Но при экстренном торможении такой прием едва ли применим. Использовать на скользкой дороге ручник (стояночный тормоз) нельзя: задние колеса заблокируются, машина будет скользить, а при небольшой ошибке в рулении пойдет боком.

Как все-таки нужно тормозить?

Лучший совет — тормозить с запасом. Держать дистанцию и помнить, что дорога скользкая. Определить, насколько скользкая, довольно просто: нужно лишь пару раз «тормознуть» на пустом участке дороги с разной скорости и запомнить ощущения. Помните, что в ряде случаев (на неровной дороге, например) та же ABS может не сократить тормозной путь, а наоборот — увеличить его. Экстренно отключить систему вы не сможете. Так что внимательно следите за ситуацией на дороге и не спешите.

P.S.: То, что на автомобиле должна быть исправная тормозная система и хорошие шины (не изношенные, и по сезону), само собой разумеется.