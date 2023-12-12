Теперь понятно, откуда к нам поедут Octavia и кроссоверы Skoda
Skoda Auto расширяет сотрудничество с компанией Allur в Казахстане. Мартин Ян, член правления Skoda Auto по продажам и маркетингу, подписал соглашение о будущей структуре сотрудничества вместе с представителями стратегического партнера в Астане.
Помимо продаж и производства, компании договорились тесно взаимодействовать в сфере технического обучения кадров.
Соглашение включает на первом этапе местную крупноузловую сборку (SKD), а также технико-экономическое обоснование производства автомобилей на основе полностью разобранных комплектов (мелкоузловую сборку, CKD), которое может начаться после 2025 года.
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Локальное производство моделей Octavia, Kamiq, Karoq и Kodiaq из полуразборных комплектов (SKD) стартует уже в первом квартале 2024 года.
Есть шанс, что эти автомобили каким-то образом попадут и в Россию, хотя риск вторичных санкций по-прежнему существует. Но расширение сотрудничества в текущем моменте вряд ли случайно, наверняка уже придуманы какие-то интересные схемы «обходного маневра». Да и нам эти машины при условии адекватной цены совсем бы не помешали.
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Источник: Аuto Мedienportal
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