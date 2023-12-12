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Теперь понятно, откуда к нам поедут Octavia и кроссоверы Skoda

Skoda Auto начнет выпускать в Казахстане Octavia, Kamiq, Karoq и Kodiaq

Skoda Auto расширяет сотрудничество с компанией Allur в Казахстане. Мартин Ян, член правления Skoda Auto по продажам и маркетингу, подписал соглашение о будущей структуре сотрудничества вместе с представителями стратегического партнера в Астане.

Помимо продаж и производства, компании договорились тесно взаимодействовать в сфере технического обучения кадров.

Соглашение включает на первом этапе местную крупноузловую сборку (SKD), а также технико-экономическое обоснование производства автомобилей на основе полностью разобранных комплектов (мелкоузловую сборку, CKD), которое может начаться после 2025 года.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Контроль Запада за направляемыми в Россию товарами перевернул мировую торговлю

Локальное производство моделей Octavia, Kamiq, Karoq и Kodiaq из полуразборных комплектов (SKD) стартует уже в первом квартале 2024 года.

Есть шанс, что эти автомобили каким-то образом попадут и в Россию, хотя риск вторичных санкций по-прежнему существует. Но расширение сотрудничества в текущем моменте вряд ли случайно, наверняка уже придуманы какие-то интересные схемы «обходного маневра». Да и нам эти машины при условии адекватной цены совсем бы не помешали.

Источник: Аuto Мedienportal

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
12.12.2023
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