КАМАЗ раскрыл планы до 2030 года – есть сюрпризы!
Пресс-служба КАМАЗа объявила о том, что на предприятии принята Программа стратегического развития до 2030 года. Заслушали и утвердили программу на заседании Совета директоров под председательством гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и раиса Татарстана Рустама Минниханова.
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По плану, к 2030 году компания планирует достичь годовых продаж на уровне 60 тысяч машин, выручки в 806 млрд рублей и доли продаж за рубежом 16%. Также обозначено, чем конкретно будет заниматься автогигант в этот период.
Развитие программ КАМАЗа до 2030 года
- грузовые автомобили поколения К5+
- новые семейства пассажирского транспорта и автомобилей Компас
- безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт
Под «новыми семействами пассажирского транспорта», вероятно, понимаются новые модели автобусов и электробусов под собственным брендом КАМАЗ и дочерним НЕФАЗ. Третий пункт – это беспилотники на электротяге.
Новые бизнесы КАМАЗа
- карьерная и вездеходная техника
- комплексные транспортные решения
- экосистема сервисов
Кроме того, КАМАЗ собирается модернизировать производство до «передового уровня автомобилестроения». А на программы «НИОКР», «Реинжиниринг 2.0», «Развитие новых бизнесов и продаж» будет выделено более 380 млрд рублей.
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