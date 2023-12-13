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КАМАЗ раскрыл планы до 2030 года – есть сюрпризы!

У КАМАЗа появится несколько новых семейств транспорта

Пресс-служба КАМАЗа объявила о том, что на предприятии принята Программа стратегического развития до 2030 года. Заслушали и утвердили программу на заседании Совета директоров под председательством гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

По плану, к 2030 году компания планирует достичь годовых продаж на уровне 60 тысяч машин, выручки в 806 млрд рублей и доли продаж за рубежом 16%. Также обозначено, чем конкретно будет заниматься автогигант в этот период.

Развитие программ КАМАЗа до 2030 года

  • грузовые автомобили поколения К5+
  • новые семейства пассажирского транспорта и автомобилей Компас
  • безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт

Под «новыми семействами пассажирского транспорта», вероятно, понимаются новые модели автобусов и электробусов под собственным брендом КАМАЗ и дочерним НЕФАЗ. Третий пункт – это беспилотники на электротяге.

Новые бизнесы КАМАЗа

  • карьерная и вездеходная техника
  • комплексные транспортные решения
  • экосистема сервисов

Кроме того, КАМАЗ собирается модернизировать производство до «передового уровня автомобилестроения». А на программы «НИОКР», «Реинжиниринг 2.0», «Развитие новых бизнесов и продаж» будет выделено более 380 млрд рублей.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:КАМАЗ
13.12.2023
Фото:КАМАЗ
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