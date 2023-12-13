КАМАЗ раскрыл планы до 2030 года – есть сюрпризы!

У КАМАЗа появится несколько новых семейств транспорта

Пресс-служба КАМАЗа объявила о том, что на предприятии принята Программа стратегического развития до 2030 года. Заслушали и утвердили программу на заседании Совета директоров под председательством гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и раиса Татарстана Рустама Минниханова.

По плану, к 2030 году компания планирует достичь годовых продаж на уровне 60 тысяч машин, выручки в 806 млрд рублей и доли продаж за рубежом 16%. Также обозначено, чем конкретно будет заниматься автогигант в этот период.

Развитие программ КАМАЗа до 2030 года

грузовые автомобили поколения К5+

новые семейства пассажирского транспорта и автомобилей Компас

безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт

Под «новыми семействами пассажирского транспорта», вероятно, понимаются новые модели автобусов и электробусов под собственным брендом КАМАЗ и дочерним НЕФАЗ. Третий пункт – это беспилотники на электротяге.

Новые бизнесы КАМАЗа

карьерная и вездеходная техника

комплексные транспортные решения

экосистема сервисов

Кроме того, КАМАЗ собирается модернизировать производство до «передового уровня автомобилестроения». А на программы «НИОКР», «Реинжиниринг 2.0», «Развитие новых бизнесов и продаж» будет выделено более 380 млрд рублей.