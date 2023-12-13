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АВТОВАЗ превзойдет мировой уровень с помощью студентов

У АВТОВАЗа появится инженерная школа гибридных технологий – «ГибридТех»

Пресс-служба АВТОВАЗа заявила о создании передовой инженерной школы (ПИШ) гибридных технологий «ГибридТех». Проект реализуется совместно с Тольяттинским госуниверситетом (ТГУ), и до 2030 года Правительство РФ выделит на него почти 3 млрд рублей, причем на исследования и разработки будет потрачено 55% всех средств.

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«Мы нацеливаем ТГУ и совместный проект Передовой инженерной школы «ГибридТех» и на реинжиниринг существующего модельного ряда, и на разработку новых моделей, принципиально новых конструкторских разработок, в том числе силовых установок и всего того, из чего состоит автомобиль, – заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Программа «ГибридТеха» включает четыре взаимосвязанные научно-технологические программы и 39 проектов, ориентированных на создание материалов с уникальными свойствами, повышение производительности и энергоэффективности техпроцессов, обработку трудно обрабатываемых материалов, а также повышение стойкости инструментов. Помимо АВТОВАЗа участие в реализации этих программ подтвердили еще семь компаний-партнеров.

В ТГУ будет создан инжиниринговый центр, который займется разработкой «заблокированных» комплектующих и оборудования. Существующие в вузе центры компетенций трансформируются в Центр превосходства мирового уровня в гибридных и комбинированных технологиях. Это станет базой для подготовки высококвалифицированных инженеров, говорится в сообщении пресс-службы.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
13.12.2023
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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