Белорусский и американский тракторы в битве на заснеженном склоне (видео)
Одно дело, когда пределы возможного ищут на бездорожье джиперы на специально подготовленных внедорожниках. А что происходит, когда на заснеженных холмах встречаются два лихих парня на очень похожих сельскохозяйственных тракторах? То же самое!
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Дуэлянты в этот раз подобрались любопытные. Как вы уже могли догадаться, это белорусский МТЗ-82 «Беларус» и американский New Holland 110-90. Машины действительно близки по характеристикам: дизельные, полноприводные, с примерно одинаковой энерговооруженностью.
Небольшой перевес по мощности – все же у «американца» (110 л.с. против 91,6 л.с.), но его едва ли стоит брать в расчет. Эти тракторы считаются классическими конкурентами, их противопоставляли бесчисленное количество раз, но каждая новая схватка все равно непредсказуема.
Возможно ли выявить победителя в битве? Ответить на этот вопрос сможет каждый, досмотревший видео до конца. Но одно понятно: удовольствие каждый из участников «челленджа» точно получил!
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Желаем всем удачи!
Видео: OFFROADER