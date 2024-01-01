Белорусский и американский тракторы в битве на заснеженном склоне (видео)

На видео показали возможности тракторов Беларус и New Holland в рыхлом снегу

Одно дело, когда пределы возможного ищут на бездорожье джиперы на специально подготовленных внедорожниках. А что происходит, когда на заснеженных холмах встречаются два лихих парня на очень похожих сельскохозяйственных тракторах? То же самое!

Дуэлянты в этот раз подобрались любопытные. Как вы уже могли догадаться, это белорусский МТЗ-82 «Беларус» и американский New Holland 110-90. Машины действительно близки по характеристикам: дизельные, полноприводные, с примерно одинаковой энерговооруженностью.

Небольшой перевес по мощности – все же у «американца» (110 л.с. против 91,6 л.с.), но его едва ли стоит брать в расчет. Эти тракторы считаются классическими конкурентами, их противопоставляли бесчисленное количество раз, но каждая новая схватка все равно непредсказуема.

Возможно ли выявить победителя в битве? Ответить на этот вопрос сможет каждый, досмотревший видео до конца. Но одно понятно: удовольствие каждый из участников «челленджа» точно получил!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: OFFROADER