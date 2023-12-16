Призрак из Арабских Эмиратов готовят к производству

Бронемашина Phantom размером с «семерку» BMW, но выдерживает автоматную очередь

Компания Highland Systems базируется в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и официально занимается созданием инновационных идей, которые могут быть использованы оборонной промышленностью в будущем. В их текущем портфеле проектов бронетехника, подводная лодка и тримаран (судно с тремя соединёнными в верхней части параллельными корпусами), а также модификации средних и тяжелых танков.

Слухи о бронемашине под названием Призрак (Phantom) появились в 2022 году вместе с соответствующими эскизами. Phantom представляет собой бронированное транспортное средство с уровнем защиты B6, что означает способность выдерживать выстрелы из штурмовых винтовок, таких как АК-47, с близкого расстояния. Защита реализована как в панелях кузова, так и в стеклах.

Минивэн Highland Systems Phantom

Класс B6 также указывает на защиту днища с использованием стальных пластин, способных выдерживать взрывы мин и самодельных взрывных устройств (СВУ).

Несмотря на то, что это и не самая эффективная форма бронезащиты, машина обладает важными преимуществами – легкостью и маневренностью.

Это особенно важно на неровной местности, где предполагается использовать Phantom. Вес машины, загруженной броней, экипажем и оборудованием, должен составить около 6000 кг. Размеры Phantom примерно соответствуют BMW 7-й серии (длина 5300 мм, ширина 2300 мм), но он значительно выше – 2200 мм. Все это обеспечивает достаточно места для шести человек. Клиренс – 40 см.

Несмотря на отсутствие конкретных данных о силовой установке, Highland заявляет, что Phantom будет оборудован дизель-электрическим агрегатом отдачей в 1600 л.с.

Пока не известно, когда появится предсерийный образец этого автомобиля.

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Источник: Autoevolution