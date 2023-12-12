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Цена Hyundai i30 практически не изменилась и стала почти сопоставима с Lada Vesta

На рынке РФ продают универсалы и хэтчбеки Hyundai i30 по цене от 2,09 млн рублей

На российском рынке появился корейский автомобиль Hyundai i30 2023 года выпуска, покупателям предлагается два типа кузова – универсал и хэтчбек. Минимальная цена универсала стартует от 2,09 млн рублей, хэтчбек стоит 2,45 млн рублей. Такие цены сопоставимы с топовыми версиями отечественной Lada Vesta.

Иномарка оснащена автоматом, на всех версиях Hyundai i30 установлен атмосферный двигатель G4LG, он выдает мощность до 110 л.с. Автомобили имеют символический пробег от 13 до 92 км. Из оснащения в базовой комплектации универсалыов: аудиомагнитола, задние парктроники, мультируль, кондиционер, галогеновые фары, подогрев сидений переднего ряда.

Hyundai i30
Hyundai i30
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Сколько накручивают дилеры Chery – мы проверили (и поразились!)

Салон обшит тканью черного цвета. В топовой версии у автомобиля список опций расширен, включая крупный тачскрин медиасистемы, климат-контроль, комплекс электронных систем нового поколения. Салон – из экокожи и ткани. Напомним, продажи Hyundai i30 стартовали в России весной 2023 года. Тогда они продавались по цене 1,9 млн рублей – спустя время ценник изменился незначительно.

Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30
Hyundai i30

Источник: cenyavto.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Hyundai
Количество просмотров 1
12.12.2023
Фото:Hyundai
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