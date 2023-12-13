Еще один автоконцерн России включен в санкционный список

Российский автопроизводитель «Моторинвест» попал под санкции США

Липецкий производитель электромобилей «Моторинвест» включен в санкционный список США (SDN list), сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов.

«Моторинвест» занимается производством и продажами электромобилей Evolute, созданных на базе китайских моделей Dongfeng, с конца прошлого года. Производственные мощности липецкой компании рассчитаны на сборку до 100 тыс. электрокаров ежегодно по полному циклу.

Весной 2022 года компания заключила соглашение о привлечении инвестиций в автомобильную индустрию (СПИК 2.0) с Минпромторгом РФ и Липецкой областью. Инвестиции производителя достигнут 13 млрд рублей за 11 лет.

Кроме того, «Моторинвест» является дистрибьютором машин китайских брендов Dongfeng и Voyah.

Каковы будут перспективы сотрудничества с китайскими производителями после попадания в SDN list пока неясно.

Однако, например, «Соллерс» и «Москвич», попавшие под санкции несколькими месяцами ранее, продолжают сотрудничать с китайскими автоконцернами, выпуская автомобили под собственными брендами.

Тем не менее, планы у «Моторинвеста» на этот год – продать более шести тысяч электромобилей Evolute, а в 2024 году еще и удвоить этот показатель.

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Источник: «Интерфакс»