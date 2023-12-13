Популярный у россиян хэтчбек с 6-ступенчатой АКП и 1,6-литровым мотором снова в РФ
На российском рынке в продаже появился хэтчбек Kia Ceed. До ухода корейского бренда автомобиль собирали на заводе «Автотор» в Калининграде. Сейчас у поклонников Kia Ceed появилась возможность приобрести его по цене от 2,69 млн рублей.
Бренд формально не уходил с российского рынка, хотя сборка моделей в Калининграде была остановлена в 2022 году. Тогда же прекратились и официальные поставки популярного у россиян автомобиля.
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В одном из опубликованных объявлений говорится, что в наличии есть несколько десятков Kia Ceed 2023 года выпуска, причем в разных регионах РФ. В частности, имеются корейские хэтчбеки в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Рязани, Перми и Челябинске. Дилер в Воронеже гарантирует привоз автомобиля под конкретный заказ покупателя.
Если говорить о технических характеристиках, то у корейского автомобиля бензиновый мотор объемом 1,6 л мощностью 128 л.с., в связке с ним работает 6-ступенчатый автомат. Привод – безальтернативный передний, можно выбрать комплектацию.
Топовая версия Luxe предлагается за 3,319 млн рублей, за эти деньги будущий владелец получит мультируль с подогревом и кожаной оплеткой, мультимедиа с тачскрином, климат-контроль, подогревы боковых зеркал и передних кресел, пару USB- портов (один из них USB-C), 12-вольтовую розетку и прочее.
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Источник: carsweek.ru
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Отзывы о Kia Ceed (7)
плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании
единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))
4 года машине, пробег 82000 - полет нормальный, только ограничитель задней двери менял