Немецкое тюнинг-ателье представило семейный минивэн с «огоньком»
Manhart V 350 получил новый обвес, спущенную подвеску и улучшенный двигатель.
Обвес от TopCar Design придает дизайну нотки AMG и включает в себя новую нижнюю панель с впечатляющими воздухозаборниками по углам. Капот также был заменен на более объемный.
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На передней панели можно заметить изящный спойлер и модернизированные светодиодные фонари. Боковые юбки и расширители крыльев добавляют автомобилю более агрессивный вид. Задняя панель была обновлена с помощью диффузора и четырех насадок выхлопных труб. Все новые детали выполнены из углеродного волокна.
Manhart V350 стал на 25 мм ниже благодаря новым пружинам H&R. Автомобиль также оснащен 20-дюймовыми колесами со сдвоенными спицами.
Manhart провели чип-тюнинг двигателя, повысив его мощность до 280 л. с. и крутящий момент до 584 Н∙м.
На данный момент компания не раскрыла информацию о цене этой модификации.
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Источник: Motor1
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