Немецкое тюнинг-ателье представило семейный минивэн с «огоньком»

Ателье Manhart показало кастомный Mercedes-Benz V-Class с названием Manhart V350

Manhart V 350 получил новый обвес, спущенную подвеску и улучшенный двигатель.

Manhart V350

Обвес от TopCar Design придает дизайну нотки AMG и включает в себя новую нижнюю панель с впечатляющими воздухозаборниками по углам. Капот также был заменен на более объемный.

Manhart V350

На передней панели можно заметить изящный спойлер и модернизированные светодиодные фонари. Боковые юбки и расширители крыльев добавляют автомобилю более агрессивный вид. Задняя панель была обновлена с помощью диффузора и четырех насадок выхлопных труб. Все новые детали выполнены из углеродного волокна.

Manhart V350

Manhart V350 стал на 25 мм ниже благодаря новым пружинам H&R. Автомобиль также оснащен 20-дюймовыми колесами со сдвоенными спицами.

Manhart провели чип-тюнинг двигателя, повысив его мощность до 280 л. с. и крутящий момент до 584 Н∙м.

На данный момент компания не раскрыла информацию о цене этой модификации.

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Источник: Motor1