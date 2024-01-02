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Выиграй Ладу
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Немецкое тюнинг-ателье представило семейный минивэн с «огоньком»

Ателье Manhart показало кастомный Mercedes-Benz V-Class с названием Manhart V350

Manhart V 350 получил новый обвес, спущенную подвеску и улучшенный двигатель.

Manhart V350
Manhart V350

Обвес от TopCar Design придает дизайну нотки AMG и включает в себя новую нижнюю панель с впечатляющими воздухозаборниками по углам. Капот также был заменен на более объемный.

Manhart V350
Manhart V350

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Не навреди! Что (не) нужно делать, чтобы продлить жизнь автомобиля

На передней панели можно заметить изящный спойлер и модернизированные светодиодные фонари. Боковые юбки и расширители крыльев добавляют автомобилю более агрессивный вид. Задняя панель была обновлена с помощью диффузора и четырех насадок выхлопных труб. Все новые детали выполнены из углеродного волокна.

Manhart V350
Manhart V350

Manhart V350 стал на 25 мм ниже благодаря новым пружинам H&R. Автомобиль также оснащен 20-дюймовыми колесами со сдвоенными спицами.

Manhart провели чип-тюнинг двигателя, повысив его мощность до 280 л. с. и крутящий момент до 584 Н∙м.

На данный момент компания не раскрыла информацию о цене этой модификации.

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Manhart
Количество просмотров 1
02.01.2024
Фото:Manhart
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Отзывы о Mercedes-Benz V-класса

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