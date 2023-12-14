Это важно знать при покупке синтетического масла

Эксперты объяснили, что значит синтетическое масло, и каким оно бывает

Никого уже не удивляет присутствие на рынке большого количества синтетических моторных масел.

Однако существенная разница в ценах, а также громкие заявления производителей о «чудо» составах синтетических моторных масел затрудняют выбор автовладельцев. Какой продукт выбрать? На что обращать внимание при покупке? Постараемся дать ответы на самые частые вопросы.

Что значит термин «синтетическое масло»?

Моторное масло состоит из композиции базовых масел (основы) и пакета присадок. Когда в качестве базового масла используется синтетический продукт производитель заявляет, что данное моторное масло синтетическое.

Все синтетические масла обладают одинаковыми свойствами?

Нет. Базовые синтетические масла делятся на:

гидрокрекинговые (3-я группа)

полиальфаолефиновые (ПАО 4-я группа)

эстеры, являющиеся сложными эфирами (5-я группа)

GTL масла (6-я группа масла, получаемые из газа).

Простые синтетические масла делаются на 3-й группе (гидрокрекинг) с добавлением пакета присадок. Это наделяет продукт хорошим набором базовых свойств масла таких как: низкая температура замерзания, невысокий расход на угар, отличные защитные и моющие свойства. Такое синтетическое моторное масло хорошо сохраняет свои свойства на всем протяжении межсервисного интервала.

Если же производитель на этикетке указывает наличие ПАО или Эстеров в моторном масле, такой продукт обладает улучшенными свойствами; в первую очередь это максимальный уровень защиты при повышенных нагрузках и продленный интервал замены. Такие масла рекомендованы для самых современных высокофорсированных и технологичных моторов.

Может ли быть моторное масло 100% ПАО?

Не существует моторных масел, полностью изготовленных на основе ПАО или эстеров. Во-первых, это просто невозможно, так как помимо своих очевидных преимуществ данные базовые масла обладают характерными свойствами (плохая растворяемость присадок, низкая собственная вязкость, гигроскопичность и т. д.), не позволяющими им быть единственной основой готового масла, а во-вторых, стоимость такого продукта на прилавке была бы выше любого разумного предела.

Таким образом, оптимальными потребительскими свойствами обладают синтетические моторные масла, состоящие из грамотно составленной композиции базовых масел, включающих и ПАО, и эстеры и гидрокрекинговую основу. Например, линейка моторных масел Devon Speed Master.

Также на рынке присутствуют синтетические масла, изготовленные полностью на гидрокрекинговой основе, которые обеспечат сбалансированный набор эксплуатационных характеристик и при этом обладают более доступной ценой. У Devon такие масла входят в линейку Devon Favorite.

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