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Платформа Гольфа, надежный мотор, 6-ступенчатая АКП – семейное авто за 800 т.р.

Эксперт «За рулем»: как выбрать хорошую Skoda Roomster за 800 тысяч рублей

Компактвэн – почти идеальная семейная машина, обещающая простор, стиль и комфорт. Но к новым машинам сейчас не подступишься. Можно ли взять 8-10-летний аппарат с пробегом до 150 тысяч км?.. И чтоб не дороже миллиона! Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подготовил подборку вариантов по этой теме, отдельно остановившись на модели Skoda Roomster.

Skoda Roomster
Skoda Roomster
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Удобная для города машинка длиной всего 4214 мм имеет в основе платформу четвертого Гольфа и активно использует компоненты Фабии и Октавии. Такие у нас продавали до 2014 года, а сейчас цена на вторичке стартует от 800 тысяч рублей за десятилетние машины...

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Если отбросить все нежизнеспособные сочетания (моторы 1.2 атмосферный и наддувный, проблемный дизель 1.4, робот DSG), в сухом остатке получим приемлемые атмосферники 1.4 (86 л. с.) и 1.6 (105 л. с.). Первый дружит только с МКП, второй еще и с адекватным по надежности и ресурсу 6-ступенчатым автоматом Aisin. Оптимальный выбор лежит именно в этих комбинациях.

Серьезных крупных болячек у Румстера не выявлено. Но есть мелкие недочеты. В их числе слабые уплотнители, под которыми селятся грязь и коррозия. Постоянно сбоит различное электрооборудование, часто перегорают лампочки – как наружные, так и внутренние... Семиместной версии нет, что при небольших габаритах дает багажник свыше 450 л. А вот клиренс 140 мм не прельщает.

Skoda Roomster
Skoda Roomster

Словом, с мотором 1.6 это вполне нормальная машина, которую можно рассмотреть к покупке. А что еще есть на эту же тему? Изучите полный список!

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Skoda
Количество просмотров 1
14.12.2023
Фото:Skoda
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