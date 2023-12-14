Платформа Гольфа, надежный мотор, 6-ступенчатая АКП – семейное авто за 800 т.р.

Эксперт «За рулем»: как выбрать хорошую Skoda Roomster за 800 тысяч рублей

Компактвэн – почти идеальная семейная машина, обещающая простор, стиль и комфорт. Но к новым машинам сейчас не подступишься. Можно ли взять 8-10-летний аппарат с пробегом до 150 тысяч км?.. И чтоб не дороже миллиона! Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подготовил подборку вариантов по этой теме, отдельно остановившись на модели Skoda Roomster.

Skoda Roomster

Удобная для города машинка длиной всего 4214 мм имеет в основе платформу четвертого Гольфа и активно использует компоненты Фабии и Октавии. Такие у нас продавали до 2014 года, а сейчас цена на вторичке стартует от 800 тысяч рублей за десятилетние машины...

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Если отбросить все нежизнеспособные сочетания (моторы 1.2 атмосферный и наддувный, проблемный дизель 1.4, робот DSG), в сухом остатке получим приемлемые атмосферники 1.4 (86 л. с.) и 1.6 (105 л. с.). Первый дружит только с МКП, второй еще и с адекватным по надежности и ресурсу 6-ступенчатым автоматом Aisin. Оптимальный выбор лежит именно в этих комбинациях.

Серьезных крупных болячек у Румстера не выявлено. Но есть мелкие недочеты. В их числе слабые уплотнители, под которыми селятся грязь и коррозия. Постоянно сбоит различное электрооборудование, часто перегорают лампочки – как наружные, так и внутренние... Семиместной версии нет, что при небольших габаритах дает багажник свыше 450 л. А вот клиренс 140 мм не прельщает.

Skoda Roomster

Словом, с мотором 1.6 это вполне нормальная машина, которую можно рассмотреть к покупке. А что еще есть на эту же тему? Изучите полный список!