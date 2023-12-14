Кнопка SOS в машине – с 2024 года она будет использоваться чаще

Обновленная ЭРА-ГЛОНАСС научится сообщать о пробках и авариях

Появились новые подробности относительно вывода на рынок кнопок SOS нового поколения. В 2024 году на базе системы ЭРА-ГЛОНАСС планируется создать первую в мире государственную систему сервисов для автомобилистов. Обновленное устройство будет называться УВЭОС 2.0.

Система нацелена на повышение безопасности миллионов водителей и пассажиров, заявил гендиректор АО «Глонасс» Алексей Райкевич. Так, помимо ранее анонсированной функции поиска угнанной машины она будет иметь еще целый ряд новых функций.

«При согласии автовладельца услуги будут включать, например, информирование водителя о дорожной обстановке в случае ЧП по пути следования, о перекрытиях автотрасс и мостов, опасных погодных явлениях», – уточнил Райкевич.

Кроме того, каждое устройство в обновленной версии будет иметь функции мониторинга автомобиля и выявления кибератак на машину. Планируется постепенное расширение линейки сервисов. Поначалу информирование водителя будет происходить через блок кнопки SOS с голосовой связью, а в дальнейшем «может появиться» приложение, сообщает источник.

Первыми обновленное устройство опробуют владельцы машин, ввезенных в РФ по параллельному импорту – в 2024 году на такие авто начнут ставить УВЭОС 2.0. Затем к обновлению подключат автопроизводителей России, рассказал Райкевич. Кстати, дороже блок ЭРА-ГЛОНАСС при этом не станет – все дело будет в обновлении прошивки.

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Источник: ТАСС