Сервис ГЛОНАСС сообщит владельцу авто о попытке отключить кнопку SOS во время угона
ГЛОНАСС запустит в 2024 году новый сервис, при помощи которого можно будет найти угнанный автомобиль. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании Алексей Райкевич.
«В 2024 году ЭРА-ГЛОНАСС спасет автовладельцев от кражи машины. Мы запустим новый сервис на базе госинформсистемы, который с согласия автовладельца обеспечит мониторинг личного транспортного средства и поможет найти угнанный автомобиль», — подчеркнул собеседник издания.
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Райкевич уточнил, что для получения такой функции необходима модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб (речь идет о кнопке SOS) без изменения аппаратной части. Причем сервис не повлияет на существенное увеличение стоимости самих устройств системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Практически ежедневно в адрес компании поступают обращения от автовладельцев с просьбой о помощи в поиске угнанных машин. С начала текущего года такие запросы исчисляются несколькими тысячвми, уточнил Райкевич.
«Базовый функционал аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС не дает такой возможности. Учитывая высокий спрос, мы разработали новый сервис, он станет продолжением линейки услуг, не требующих установки дополнительного оборудования при наличии кнопки SOS в машине», — объяснил гендиректор компании.
Дело в том, что кнопка SOS очень глубоко интегрирована в автомобиль, поэтому возможность ее быстрого отключения для автоугонщика исключена, констатирует Райкевич. Причем система сама сообщит автовладельцу и о предпринимаемых попытках злоумышленников искусственного «глушения» кнопки SOS.
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Источник: ria.ru
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