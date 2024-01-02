Названы самые дорогие «китайцы» российского авторынка – топ-5

Внедорожник Tank 300 оценили в 29 миллионов рублей

Ресурс 110km.ru опубликовал рейтинг самых дорогих китайских автомобилей.

Во главе списка расположился доработанный московскими тюнерами Tank 300, он был оценен в невероятные 29 миллионов рублей, что превышает стоимость базовой модели Tank 300 Premium в шесть раз.

Tank 300

Одной из самых заметных доработок стал цвет автомобиля. Тюнеры решили не перекрашивать машину, а использовать матовую пленку, которая придала ей темно-зеленый оттенок.

Кроме того, на крыше был установлен дополнительный свет, а колесные диски заменены на 22-дюймовые кованые. Также внедорожник обзавелся агрессивным широким обвесом

Даже двигатель Tank 300 был модифицирован. Его мощность была увеличена до 260 л. с.

На втором месте рейтинга находится китайский внедорожник BYD Yangwang U8. Этот автомобиль можно заказать у дилеров, привезенных из Китая, и его стоимость варьируется от 18 до 24 миллионов рублей.

BYD Yangwang U8

На третьем месте находится длиннобазный Hongqi H9 мощностью 283 л. с. за 20,5 миллионов рублей.

Hongqi H9

В России также принимаются заказы на гиперкар Aion Hyper SSR мощностью 1224 л. с. Этот автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 2,3 секунды. Поставщики оценивают его стоимость в 20 миллионов рублей.

Aion Hyper SSR

Замыкает топ-5 рейтинга «бешеный» Zeekr 001 FR. Этот спорткар оснащен 1282-сильным двигателем, четырьмя моторами и «режимом Райкконена». За такую мощь покупателям придется заплатить 20 миллионов рублей.

Zeekr 001 FR

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Источник: 110km