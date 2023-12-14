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Эксперт дал совет, как очистить автомобиль от снега и не повредить

Автоэксперт Сажин предложил способы, как безопасно очистить автомобиль от снега

Зима — непростое время для автомобилистов. Снегопады, морозы и сложности на дороге. Снега нынешней зимой выпадает столько, что даже просто смахнуть его занимает немало времени. Если же вы по каким-то причинам пару недель не садились за руль, и ваш автомобиль за это время покрылся коркой льда и превратился в сугроб – это отдельная история.

Но отчаиваться не стоит, существуют способы решения данной проблемы.

Автоэксперт Владимир Сажин не рекомендует при обнаружении стойкой наледи поливать автомобиль кипятком. Для этого придется вскипятить немало воды, а главное - от перепада температуры высока вероятность повреждения лакокрасочного покрытия.

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В особо сложных случаях действенный способ — увезти автомобиль на эвакуаторе на мойку, чтобы он там естественным способом разморозился, и всю наледь сбили при помощи керхера. Стоимость мойки и эвакуатора в любом случае обойдется дешевле, чем перекраска машины.

Есть и другой вариант: очистить автомобиль, насколько возможно, завести, прогреть, и, если он завелся и поехал, аккуратно добраться до закрытого паркинга (например, в торговом центре), где на стоянке он разморозится естественным путем.

Особенно зимой стресс на дороге может достигать такой степени, что некоторые водители предпочитают отказаться от автомобиля в этот период. Специалисты поделились советами, как успокоиться и поддержать внутреннее равновесие за рулем.

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Источник: ОСН

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Александр Авилов/АГН «Москва»
14.12.2023
Фото:Александр Авилов/АГН «Москва»
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