Погода и количество солнечного света влияют на качество вождения

СберАвто: «собраться» за рулем при стрессе поможет техника 5-4-3-2-1

Переживания за рулем – естественная реакция на стресс от дороги. Зимой они становятся острее, и это тоже нормально, отмечают эксперты сервисов СберАвто и СберЗдоровье. Порой тревога настолько сильна, что заставляет отказаться от автомобиля в зимнее время, поэтому специалисты поделились советами, как настроиться на позитив перед зимней поездкой и сохранять равновесие за рулем.

Перед поездкой

Перед началом зимней автомобильной поездки стоит заранее продумать маршрут туда и обратно и график движения, чтобы активное время в дороге приходилось на светлое время суток. Стоит свериться с прогнозом погоды: если в течение дня ожидаются сильные осадки, при наличии тревожности за рулем лучше воздержаться от поездки в эти конкретные сутки.

В борьбе с тревогой хорошо помогает контроль: лучше заранее запастись знаниями и предметами, которые позволят выйти победителем из трудной ситуации на зимней дороге. Например, сохранить в телефоне контактные номера соседей на случай разрядки аккумулятора, положить в бардачок инструкцию от автомобиля и термокружку с несколькими пакетиками чая, закрепить под солнцезащитным козырьком пару визиток эвакуаторных служб, распечатать дополнительные бланки европротокола (или заранее скачать приложение «Госуслуги Авто»), приобрести качественную лопату и т. д.

В поездке

Главные принципы безопасности на зимней дороге: контроль скорости, сохранение концентрации и соблюдение дистанции. Это позволит избежать большинства проблем. Все маневры на заледенелой трассе должны быть плавными и осторожными.

Если тревога застала в пути, психолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Якуба рекомендует прибегнуть к одному из быстрых способов восстановить спокойствие. Остановившись в безопасном месте, дать себе ощущение физической опоры: облокотиться на спинку сидения, ступни поставить на пол, руки – на подлокотники.

Помимо этого, эффективность доказала техника 5-4-3-2-1, при которой необходимо:

найти перед собой пять любых объектов и рассмотреть их повнимательнее: цвет, форма, какие эмоции вызывают;

сфокусировать свое внимание на четырех тактильных ощущениях;

заметить в моменте три разных звука;

определить два запаха;

почувствовать один вкус.