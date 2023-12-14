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В России до конца 2023 года стартуют продажи кроссовера Lada X-Cross 5

АВТОВАЗ нашел способ нарастить производство автомобилей в 2024 году до 500 тысяч штук

АВТОВАЗ может довести объемы выпуска легковых автомобилей Lada до 500 тысяч экземпляров. Такие планы анонсировались еще летом текущего года, и в ходе итогового расширенного заседания «СоюзМаш России» в Челябинске президент предприятия Максим Соколов их подтвердил.

«Наш производственный план в этом году – около 400 тысяч автомобилей. Каждый состоит из более чем 4,5 тысячи компонентов. В следующем году план более чем на четверть увеличить объем производства, преодолеть планку 500 тысяч автомобилей и, таким образом, дать ответ на внешние вызовы», — заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Предполагается, что такого показателя могут достичь суммарно три завода концерна: в Тольятти – там выпускается Lada Vesta, в Ижевске, где в 2024 году стартует производство Lada Largus, и на заводе «Лада Санкт-Петербург», конвейер которого выйдет на полную мощность уже в 2024 году.

Стоит отметить, что в июне текущего года в Петербурге стартовал выпуск кроссовера Lada X-Cross 5, его продажи начнутся уже до конца декабря 2023 года.

В настоящее время марка отечественного производителя состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

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Источник: rg.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
14.12.2023
Фото:АВТОВАЗ
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