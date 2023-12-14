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В России разрабатывают двигатель для танка Т-80 мощностью 1500 «лошадей»

Калужский турбинный завод возобновил выпуск двигателей для легендарного Т-80

Калужский турбинный завод возобновил производство газотурбинных двигателей для танка Т-80, кроме того, специалисты отечественного предприятия разрабатывают для бронетехники новую силовую установку повышенной мощности.

Т-80 стал первым в мире серийным танком с газотурбинной силовой установкой, благодаря которой машина весом 46 т демонстрирует уникальную маневренность. Танк без проблем заводится в любой мороз, этому способствует многотопливный двигатель ГТД-1000ТФ. Его можно заправлять не только авиационным керосином, но и другими видами авиатоплива, а также соляркой и бензином А-72.

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Еще одной особенностью бронемашины является ее малошумность в передней проекции. Это достигается особенностью силовой установки и гусениц с обрезиненной беговой дорожкой, именно они способствуют бесшумному приближению Т-80 – весь звук остается сзади. По отзывам участников СВО, на противника этот эффект производит неизгладимое впечатление.

Президент Калужского турбинного завода Юрий Лейковский ранее отмечал, что с1985 года завод выпускал 1500 танковых двигателей в год, а танк Т-80 был признан лучшим в мире. Стоит отметить, что по своим характеристикам и функционалу отечественная бронемашина во многом превосходит американский Abrams.

Сейчас перед предприятием стоит задача создать более мощный газотурбинный агрегат – 1500 лошадиных сил вместо нынешних 1250. Для реализации этой цели штат сотрудников расширяется, в том числе за счет молодых специалистов.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
14.12.2023
Фото:Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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