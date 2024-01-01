Чтобы купить этот автомобиль, жителю Челябинска нужно копить больше 53 лет

В России выставлен на продажу Гелендваген почти за 36 млн рублей

На фоне ухода европейских и западных брендов с российского рынка цены на некоторые автомобили достигли значений за гранью человеческого понимания.

Эксперты ресурса 74.RU в ходе мониторинга объявлений о продаже выяснили, что стоимость иномарок, ввозимых в Россию по параимпорту, стартует от 20 млн рублей. В частности, за светло-серый Porsche Cayenne владелец просит 20,4 млн рублей. Продавец заверяет, что пробег машины составляет всего 20 км.

Porsche Cayenne

Новый BMW X7 с пробегом 23 км выпуска 2023 года выставлен на продажу по цене 21,9 млн рублей. Похожий автомобиль на другом сайте продают немного дороже — за 26,7 млн рублей. Цена внедорожника BMW X5 выпуска 2023 года с пробегом 36 км составляет 23,5 млн рублей.

BMW X7

Почти за столько же продают практически новый Porsche Cayenne в комплектации Platinum Edition с пробегом 10 километров. Продавец уточняет, что машина растаможена и ее можно ставить на учет в ГИБДД.

Спорткар Ferrari с пробегом 16,9 тысяч километров продается 23,6 млн рублей. За Mercedes G-класса 2021 года черного цвета выставлена цена 26,5 млн рублей + налог в размере 189,9 тысяч рублей, пробег машины 25,2 тыс км, есть комплекты зимней и летней резины.

Range Rover 2022 года выпуска, с салоном и рулем из кожи продается за 27,4 млн рублей, его пробег составляет 50 км. Автомобиль McLaren 2019 года выпуска продают в Челябинске за 28,9 млн рублей. Пробег — 25,2 тысяч км, до сотни машина разгоняется за 3,2 с.

Чтобы купить Mercedes-Benz G-класса AMG, будущему покупателю придется выложить 35,9 млн рублей. Внедорожник выпуска 2022 года имеет пробег в 1500 км. За автомобиль мощностью 585 «лошадей» придется еще выплатить налог в размере 263 250 тысяч рублей.

Mercedes G-klass AMG

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Источник: 74.ru