Личный автопарк главы КНДР пополнил Maybach S650

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обход санкций Запада обновил автопарк личных машин

Средства массовой информации Южной Кореи распространили информацию о том, что у лидера КНДР Ким Чен Ына появился новый лимузин. Таблоиды пишут, что глава Северной Кореи поменял личный автомобиль недавно, отмечается, что он остался верен бренду Mercedes.

Mercedes-Benz Maybach S650

Новый автомобиль заметили у Ким Чен Ына 3 и 4 декабря, соответствующие фотографии появились во всех СМИ. В эти дни глава КНДР принимал участие в V Общереспубликанском съезде матерей в Пхеньяне. Эксперты рассмотрели, что на автомобиле, которым воспользовался северокорейский лидер для поездки на мероприятие, красовался фирменный знак лимузина Mercedes-Benz Maybach.

Знак S650 на багажнике свидетельствует о том, что это автомобиль S-класса 650. Mercedes-Benz Maybach S650 относится к автомобилям представительского класса и является самой дорогой моделью, цена за него достигает до «нескольких сотен тысяч долларов».

Ранее Ким Чен Ын передвигался на другой модели Mercedes-Benz, в частности, во время его визита в Россию в сентябре 2023 года вождь КНДР привез на своем бронепоезде «старый» Mercedes. Это свидетельствует о том, что смена автомобиля произошла в последние один-два месяца.

Эта новость примечательна тем, что из-за санкций ООН в отношении КНДР в страну запрещен ввоз предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-сегмента. Но Ким Чен Ын каким-то образом обошел ограничения Запада и обновил свой автопарк.

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Источник: rg.ru