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Changan и Chery на фоне падения продаж объявили скидки от 200 до 400 тысяч рублей

Автоэксперт нашел причину падения продаж в России китайских машин на 60%

Продажи новых автомобилей китайских производителей в России упали с октября на 60%, падению рынка предшествовало повышение Центробанком ключевой ставки. Об этом заявил эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, автоэксперт Илья Титов.

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта в конце октября текущего года, до 15% годовых – это стало максимальным повышением с начала мая 2022 года.

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«С момента резкого поднятия ставок Центробанком продажи китайских авто упали, в среднем, на 60%. Против повышения резко просевшего спроса работают сразу несколько факторов: помимо совершенно невыгодного кредитного продукта, это еще и поднятие утилизационного сбора», — объясняет эксперт.

По словам Титова, 70-80% автомобилей приобретается в кредит, но после повышения ключевой ставки покупка машин в кредит стала невыгодна потребителю.

«Сейчас купить машину по ставке под 20% годовых — это просто безумие. Дешевле обойтись каршерингом в больших городах и такси – в малых. Сегодня, нужно признаться, авто покупают только те, кому машина крайне нужна, например по работе или те, кто может позволить себе взять ее без кредита или с минимальным займом», — подчеркивает автоэксперт.

Титов обратил внимание на тот факт, что бренды Changan и Chery уже предлагают скидки от 200 до 400 тысяч рублей. Но, учитывая среднюю цену автомобиля из Китая в 3,4 млн рублей, ситуация не изменится кардинально, подытожил эксперт.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:EPA
Количество просмотров 1
14.12.2023
Фото:EPA
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