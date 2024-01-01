Комплектующие для автомобилей Aurus будут выпускать в Муроме

«Муроммашзавод» получит 1,75 млрд рублей на импортозамещение

«Муромский машиностроительный завод» («Муроммашзавод) наладит производство импортозамещающих комплектующих для электробусов КАМАЗ, автомобилей Aurus и сельскохозяйственной спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Отмечается, что производство будет развернуто по поручению Минпромторга на средства займа ФРП, его деятельность координирует ВЭБ.

«Фонд развития промышленности профинансировал юбилейный 1500-й проект. "Муромский машиностроительный завод" получил льготный заем ФРП в размере 1,75 млрд рублей на создание производства импортозамещающих комплектующих для электробусов "Камаз", автомобилей Aurus, а также сельскохозяйственной спецтехники», — уточняется в тексте сообщения.

Совокупный бюджет проекта составляет 2,2 млрд рублей, на своей площадке в Муроме Владимирской области предприятие построит производственное помещение и оснастит его современным оборудованием. Планируется, что будут выпускать четыре типа комплектующих, использующихся при производстве электробусов, легковых и грузовых автомобилей, а также тракторов для сельского хозяйства.

Кроме того, в цехах завода будут выпускать рулевые рейки с электроусилителем для транспортных средств на платформе Aurus. В последующем их адаптируют под легковые автомобили других российских производителей и малотоннажного грузового транспорта (LCV) «Газель» и «Соболь». Также планируется выпуск электрических портальных мостов для электробусов «Камаз» и «Волгабас» и трансмиссии для сельскохозяйственных тракторов Ковровского электромеханического завода. В планах — достичь производства порядка 500 трансмиссий ежегодно после того, как предприятие заработает на полную мощность.

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Источник: tass.ru