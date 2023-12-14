Автомобиль Kia Soul с начала года на петербургском рынке подорожал на 30%

Цены на вторичном рынке Петербурга за 2023 год выросли на 25%

Стоимость автомобилей с пробегом в Петербурге с начала 2023 года выросла в среднем на 25% и составила 2,14 млн рублей, при этом рост цен на отдельные модели составил 34%. Об этом пишет сообщает РБК.

Например, средняя цена Lada Largus к концу ноября составила 1 млн рублей (+34%). На 30,2% вырос ц вене Ford Focus третьего поколения, его средняя стоимость достигает 839 тыс. руб. В топ-3 по росту цен вошел и BMW пятой серии поколения G30, его средняя цена доходит до 4,1 млн рублей (+30%).

Более стабильную динамику эксперты фиксируют в сегменте новых автомобилей — за 2023 год средняя стоимость по рынку выросла с 3,21 млн до 3,26 млн рублей. При этом цены на ряд моделей, как и в случае с подержанными автомобилями, выросли на треть.

Согласно данным аналитиков, стоимость Kia Soul по состоянию на конец ноября составляет 2,84 млн руб., что на 30% выше январского показателя. На 28% подорожала Lada Niva — авто без пробега можно приобрести за 1,34 млн руб. Новая Kia K5 прибавила в цене 27% — сейчас стоимость такой модели в среднем составит 4 млн руб. Из числа китайских марок самое существенное подорожание отмечено у Geely Coolray (+17%, до 2,61 млн руб.) и Chery Tiggo 8 Pro (+15%, до 4,34 млн руб.).

Если говорить о сегменте новых машин, то на этом рынке цены более-менее стабильные, уточняют эксперты. При этом на некоторые модели стоимость за период с января по ноябрь 2023 года даже снизилась. К ним относятся пикап Mitsubishi L200 и кроссовер Changan UNI-K, за текущий год их средняя цена упала на 12,4% и 12% соответственно, и составив 4,1 млн руб. Подешевел на 5% и BMW X5 — за него к концу ноября просят в среднем 11,9 млн руб.

На вторичном рынке только две модели стали дешевле, речь идет о компании Volkswagen — на 4% упала цена Passat B8 (2,9 млн руб.), а также Multivan T6 (4,2 млн руб).

Стоит отметить, что нынешним летом в Петербурге вырос спрос на автомобили премиум-сегмента на 75,6%. Самой популярной машиной стал Mercedes-Benz E-класса, его доля от общего спроса среди автомобилей этой группы составила 7,6%.

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Источник: rbc.ru