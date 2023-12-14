Завод в Костроме летом наладил систему ABS для автопроизводителя АВТОВАЗ

В России до конца 2023 года начнут впервые выпускать отечественные системы ESP

Отечественный завод «Итэлма» в Костроме в декабре 2023 года запустит серийное производство систем стабилизации для автомобилей (ESP). Об этом СМИ сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

«Уверен, что запуск производства ESP состоится в декабре. Там же, где производство ABS», — уточнил заместитель министра.

Напомним, технический директор НПП «Итэлма» Андрей Бутнев ранее заявлял, что в первом полугодии 2024 года на автомобили Lada Vesta начнут устанавливать систему ESP, произведенную на предприятии. Текущим летом силами завода наладили выпуск первых антиблокировочных систем (ABS) российского производства.

Генеральный директор «Итэлма» Алексей Воробьев тогда анонсировал, что на автомобили АВТОВАЗа будут устанавливать ABS костромского предприятия.

«Итэлма» специализируется на производстве широкого спектра электронных систем для пассажирского и коммерческого транспорта, предприятие — лидер российской автоэлектроники, его продукция поставляется всем ведущим отечественным автопроизводителям.

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Источник: tass.ru