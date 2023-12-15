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Друг поставил колеса побольше и увеличил вылет! Может, мне тоже так сделать?

Эксперт «За рулем» объяснил, чем опасны нестандартные колеса на автомобиле

Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин рассказали, какие доработки автомобиля могут пойти ему на пользу, а от каких «усовершенствований» лучше отказаться. Заметим, что установка нештатных колес – пожалуй, самый простой, а потому и наиболее распространенный вид тюнинга. Но в отношении дисков и шин эксперты оказались совершенно категоричны.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— Обилие предложений от фирм, выпускающих самые разные как по конфигурации, так и по присоединительным размерам колеса, будоражит умы автолюбителей. Чаще всего норовят установить колеса большего диаметра, и еще расширить за счет вылета колею автомобиля. Такие колеса потребуют установки сверхнизкопрофильных шин.

Мало того, что все эти изменения незаконны, так еще и автомобиль может пострадать. Ступичные подшипники будут перегружены, а крылья и брызговики потеряют покрытие и начнут ржаветь. Единственный вид тюнинга, который допустим, – установка шин более высокого качества, как зимой, так и летом.

Надеемся, увлекаться описанным «колесным экстремизмом», приводящим к потере покрытия (sic!) наши читатели не станут – в таком деле, как колеса автомобиля, чувства вкуса и меры особенно важны. Да и не сезон для низкого профиля, согласитесь!

А чего еще не следует делать со своим автомобилем? Узнайте мнение экспертов «За рулем»!

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Фото: Depositphotos

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
15.12.2023
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