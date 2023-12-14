АВТОВАЗ запатентовал еще одно изображение «самой бюджетной» Lada Iskra
Изображения переднего бампера отечественного автомобиля Lada Iskra появились в Сети. В базе Роспатента опубликован соответствующий патент, правообладателем которого значится производитель АВТОВАЗ.
У автомобиля, судя по изображению, будут характерные X-образные элементы, а также отдельные противотуманные фары. Крупные решетки радиатора дают основания полагать, что деталь принадлежит к Cross-серии.
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Достоверно известно, что модель Iskra разрабатывается специалистами завода на платформе бывших партнеров АВТОВАЗа — Renault Group. Вполне вероятно, что платформа модифицирована для санкционной устойчивости, не исключено, что именно по этой причине сроки выхода модели производитель скорректировал. Iskra должна появиться на конвейере в начале 2025 года.
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил ранее, что Lada Iskra «будет самым массовым, самым доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологической платформе.
По одной версии, в семействе Lada Iskra будет седан, универсал и его кросс-версия, по другой информации, руководство АВТОВАЗа отказалось от производства универсала и приняло решение выпускать модель в кузове хэтчбек. В линейке Lada новая Iskra займет место между самой доступной моделью Lada Granta и флагманской Vesta NG.
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Источник: fips.ru
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