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АВТОВАЗ запатентовал еще одно изображение «самой бюджетной» Lada Iskra

В Сети нашли запатентованные изображения деталей будущей Lada Iskra

Изображения переднего бампера отечественного автомобиля Lada Iskra появились в Сети. В базе Роспатента опубликован соответствующий патент, правообладателем которого значится производитель АВТОВАЗ.

У автомобиля, судя по изображению, будут характерные X-образные элементы, а также отдельные противотуманные фары. Крупные решетки радиатора дают основания полагать, что деталь принадлежит к Cross-серии.

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Достоверно известно, что модель Iskra разрабатывается специалистами завода на платформе бывших партнеров АВТОВАЗа — Renault Group. Вполне вероятно, что платформа модифицирована для санкционной устойчивости, не исключено, что именно по этой причине сроки выхода модели производитель скорректировал. Iskra должна появиться на конвейере в начале 2025 года.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил ранее, что Lada Iskra «будет самым массовым, самым доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологической платформе.

По одной версии, в семействе Lada Iskra будет седан, универсал и его кросс-версия, по другой информации, руководство АВТОВАЗа отказалось от производства универсала и приняло решение выпускать модель в кузове хэтчбек. В линейке Lada новая Iskra займет место между самой доступной моделью Lada Granta и флагманской Vesta NG.

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Источник: fips.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:vk.com/Avtograd news
14.12.2023
Фото:vk.com/Avtograd news
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