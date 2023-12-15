Горит! В Перми вспыхнул припаркованный Suzuki Grand Vitara (видео)

Полиция Перми останавливала автомобилистов, чтобы потушить горящий кроссовер

В минувший вторник 12 декабря в городе Пермь произошел дорожный инцидент, грозивший перерасти в крупные неприятности – по крайней мере, для владельца одного из автомобилей. На улице Восстания загорелся припаркованный кроссовер Suzuki Grand Vitara – вероятнее всего, в проводке возникло короткое замыкание.

К счастью, находившиеся на дежурстве сотрудники ДПС Александр Аликин, Денис Белоусов и Николай Зомарев заметили самое начало разрушительного процесса.

«Сообщив о происшествии в дежурную часть, стражи правопорядка подъехали к загоревшейся машине и, воспользовавшись как своим огнетушителем, так и мимо проезжавших неравнодушных водителей, ликвидировали возгорание», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Один из участников тушения пожара выразил мнение, что автомобилю вполне можно вернуть работоспособность – и судя по кадрам видео, это действительно так. Источник уточняет, что владелец машины позже прибежал на место происшествия и поблагодарил автоинспекторов за проявленную бдительность. Побольше бы нам таких историй!

Источник: МВД Медиа