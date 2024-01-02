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Названы самые популярные цвета кузова китайских авто

Андрей Каменский, «Авилон»: россияне любят черный, белый и оттенки серого

Автовладельцы при покупке популярных в России китайских марок в 2023 году чаще выбирали модели в белом, сером и черном цветах кузова. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу дилерского холдинга «Авилон» Андрей Каменский.

Он подчеркнул, что россияне предпочитают приобретать автомобили китайских брендов, выдержанные в традиционной цветовой гамме. В частности, если говорить о моделях FAW, то самыми популярными оказались черный, белый и серебристый цвета кузова. Покупатели, которые остановили свой выбор на марке Chery, чаще выбирали белый, серый и оттенки серого.

«Похожие предпочтения касательно палитры мы наблюдали и по брендам Geely и Omoda: покупатели выбирают черный, серый и белый цвета. Схожий выбор совершали и клиенты марки Changan: чаще всего приобретали автомобили в светло-сером, белом и черном исполнении», — уточняет собеседник издания.
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Как красят популярных «китайцев»? Мы все померили!

По бренду Tank самыми популярными в текущем году были черный и оранжевый цвета. А модель Voyah Dream покупатели выбирали в черном и пурпурном исполнении, при этом при покупке Voyah Free автовладельцы отдавали предпочтение зеленому, голубому и серому, перечисляет Каменский.

В сегменте электромобилей россияне выбирали яркие цвета. Так, например, Zeekr X и Li L9 чаще покупали в зеленом цвете кузова, на модель Zeekr 001 пришелся оранжевый цвет, а желтый цвет кузова выбирали покупатели Lotus Eletre. При этом HiPhi Z и Li L7 чаще покупали в сером исполнении, а Avatr 11 — в белом и черном цветах.

Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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Количество просмотров 2
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