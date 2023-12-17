Когда купил мощный спорткар, и тебе еще сказали за это спасибо

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Рабочие Форда оставили в бардачке записки покупателям Ford Mustang Dark Horse

Ford презентовал Mustang Dark Horse в конце 2022 года, модель встала на конвейер весной 2023 года, а продажи начались этой осенью.

Теперь клиенты сообщают о приятных сюрпризах, преподнесенных вместе с их спортивным автомобилем.

Генеральный директор компании Джим Фарли подтвердил это в своем сообщении в одной из соцсетей.

Ford установил под капот спорткара тот же 5,0-литровый двигатель V8 Coyote, но со значительными улучшениями. Он оснащен уникальным коленчатым валом и коваными поршневыми шатунами, заимствованными у Shelby GT 400 шестого поколения.

Ford Mustang Dark Horse
Ford Mustang Dark Horse
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Сотрудники сборочного завода Ford во Флэт-Роке (Детройт, штат Мичиган) с самого начала знали, что этот автомобиль особенный. И придумали для него особенную фишку. Они оставили в салоне записки, написанные от руки. И сделали так, чтобы покупатели могли их найти, когда о их спортивный автомобиль будет доставлен.

Например, Крис Червенка нашел такую ​​записку в перчаточном ящике своего Ford Mustang Dark Horse. Рабочие сборочного завода во Флэт-Роке поздравили его с приобретением и приняли в «семью».

«Мы знаем, что вам не обязательно было покупать Мустанг, но ваш выбор пал именно на него. Спасибо вам от всего сердца и добро пожаловать в семью Ford Mustang. Теперь вы официально являетесь членом самой крутой семьи на Земле».

Благодарственная записка от компании Ford

Неясно, всем ли владельцам Mustang достанутся записки, да и Червенка не простой человек, он также является директором по маркетингу компании Steeda Autosports, которая производит запчасти для автомобилей Ford. Но утверждается, что ему просто повезло и некоторые другие новоиспеченные владельцы тоже получат душевные записки.

Источник: Autoevolution

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Reddit
Количество просмотров 2
17.12.2023
Фото:Reddit
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