Команды автогонщиков, симрейсеров и журналистов сразились в параллельных реальностях
9 декабря 2023 года в MIKS karting прошел фестиваль «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2023», объединивший виртуальные гонки (симрейсинг) и состязания на настоящих гоночных картах.
Организаторами мероприятия выступили АНО «Центр развития картинга» и программа развития российского автоспорта SMP Racing при поддержке Департамента спорта города Москвы.
Команды соревновались на реальных картинг-трассах, используя спортивные кары MIKS Kart СПОРТ, и на профессиональных симуляторах SMP Racing Esports на трассе Нижегородского кольца на автомобилях Лада Калина Спорт. Участники в течение гонки должны были чередовать управление между реальным картом и симулятором.
В ходе фестиваля прошли три командные гонки: КАРТСИМ ЮНИОР (участники – воспитанники Московский академий картинга), КАРТСИМ ГОНКА ЗВЕЗД и КАРТСИМ студент (участники – команды студентов ведущих вузов Москвы). В фестивале приняли участие 192 спортсмена из разных городов России и даже из Республики Беларусь.
Известные автогонщики, такие как Сергей Сироткин, Кирилл Ладыгин, Ирина Сидоркова, Иван Самарин, Борис Шульмейстер и другие, в течение двух часов сражались за победу как на виртуальной, так и на реальной картинговой трассе.
Отметим также участие команды пилотов с ограниченными возможностями из проекта «Картинг без границ», которые успешно управляли картами и симуляторами благодаря системе подрулевого управления газом и тормозом.
Фестиваль порадовал зрителей захватывающей борьбой и высоким уровнем соперничества как на виртуальной, так и на реальной картинговой трассе.
Результаты КАРТСИМ Гонки Звезд:
- 1 место – Московский спорт
- 2 место – SMP Racing
- 3 место – MOTOR.ru
- 4 место – СМП-РСКГ
- 5 место – СМП/Газпром детям
- 6 место – MIKS Karting
- 7 место – Сборная Белоруссии
- 8 место – Юность
- 9 место – Картинг без границ
- 10 место – Black Drift
- 11 место – Quatro RT
Источник: MIKS karting
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