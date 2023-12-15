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Команды автогонщиков, симрейсеров и журналистов сразились в параллельных реальностях

Картинг и симрейсинг вновь объединились на фестивале «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2023»

9 декабря 2023 года в MIKS karting прошел фестиваль «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2023», объединивший виртуальные гонки (симрейсинг) и состязания на настоящих гоночных картах.

Организаторами мероприятия выступили АНО «Центр развития картинга» и программа развития российского автоспорта SMP Racing при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Команды соревновались на реальных картинг-трассах, используя спортивные кары MIKS Kart СПОРТ, и на профессиональных симуляторах SMP Racing Esports на трассе Нижегородского кольца на автомобилях Лада Калина Спорт. Участники в течение гонки должны были чередовать управление между реальным картом и симулятором.

В ходе фестиваля прошли три командные гонки: КАРТСИМ ЮНИОР (участники – воспитанники Московский академий картинга), КАРТСИМ ГОНКА ЗВЕЗД и КАРТСИМ студент (участники – команды студентов ведущих вузов Москвы). В фестивале приняли участие 192 спортсмена из разных городов России и даже из Республики Беларусь.

Известные автогонщики, такие как Сергей Сироткин, Кирилл Ладыгин, Ирина Сидоркова, Иван Самарин, Борис Шульмейстер и другие, в течение двух часов сражались за победу как на виртуальной, так и на реальной картинговой трассе.

Отметим также участие команды пилотов с ограниченными возможностями из проекта «Картинг без границ», которые успешно управляли картами и симуляторами благодаря системе подрулевого управления газом и тормозом.

Фестиваль порадовал зрителей захватывающей борьбой и высоким уровнем соперничества как на виртуальной, так и на реальной картинговой трассе.

Результаты КАРТСИМ Гонки Звезд:

  • 1 место – Московский спорт
  • 2 место – SMP Racing
  • 3 место – MOTOR.ru
  • 4 место – СМП-РСКГ
  • 5 место – СМП/Газпром детям
  • 6 место – MIKS Karting
  • 7 место – Сборная Белоруссии
  • 8 место – Юность
  • 9 место – Картинг без границ
  • 10 место – Black Drift
  • 11 место – Quatro RT

Источник: MIKS karting

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Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 4
15.12.2023
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