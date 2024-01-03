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Видео BMW о мужчине, вынужденном бросить водить машину. На самом деле – не об этом

Пожилой отец вспоминает свой BMW 3-й серии (E30), тестируя i4 своего сына

По сюжету мужчина средних лет Кристофер везет своего отца Роберта на своем электромобиле BMW i4 в местный офис лицензирования, чтобы тот сдал свои права. Возраст уже такой, что водить автомобиль стало небезопасно. Кристофер пытается убедить своего отца, что «это всего лишь кусочек пластика», хотя и они, и мы знаем, что на самом деле это не так.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Затем видео ненадолго переключается на черно-белое изображение и уносит нас в прошлое, показывая, как старик много лет приводит своего сына, тогда еще молодого человека, в тот же офис, чтобы тот получил права.

Вспоминая бурю эмоций, которую он испытал в тот день, Кристофер спрашивает отца, не хочет ли он прокатиться на i4 – на закрытом дворике офиса их компании? И перед нами как в калейдоскопе мелькают кадры отца и сына в новом электромобиле и их же много лет назад в BMW 3-й серии.

Заканчивается путешествие вопросом: «Папа, ты.. готов вернуть?». И в ответ старик грустно, но с улыбкой кивает.

Ну а о чем на самом дел этот мини-фильм «Отец и сын. Радость навсегда», догадаться совсем не сложно.

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Видео: YouTube

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Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 7
03.01.2024
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