В Хакасии сейчас очень холодно – смотрите, что там творится (видео)

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Водители Хакасии останавливают машины на обочинах – мороз ломает технику

В Республике Хакасия воцарились сильнейшие морозы – много дней подряд стрелка термометра не поднимается выше –30°С. В связи с этим у автомобилистов возникают сложности, если не сказать больше. Одни из случаев произошел на дороге Белый Яр – Аршаново – Бея.

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Водитель грузовика был вынужден остановить технику на обочине: топливо в основном баке закончилось, а подача из второго не сработала – система перемерзла. К счастью, на помощь вовремя подоспели полицейские, свозившие водителя за горючим на ближайшую АЗС, а затем некоторое время сопровождавшие грузовик в пути.

Другой случай произошел на дороге Абакан – Саяногорск. Автоинспекторы заметили на обочине легковушку с открытым капотом, а около нее – переминающихся с ноги на ногу молодых людей. Температура в тот вечер упала до –33°С, а у ребят оборвало ремень ГРМ.

Полицейские посадили их погреться в машину, а потом помогли заменить ремень, который подвезли знакомые. Путники завели автомобиль и смогли продолжить движение. Словом, порой техника морозов не выдерживает – главное, чтобы выдержали люди...

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
18.12.2023
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