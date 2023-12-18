В Хакасии сейчас очень холодно – смотрите, что там творится (видео)

Водители Хакасии останавливают машины на обочинах – мороз ломает технику

В Республике Хакасия воцарились сильнейшие морозы – много дней подряд стрелка термометра не поднимается выше –30°С. В связи с этим у автомобилистов возникают сложности, если не сказать больше. Одни из случаев произошел на дороге Белый Яр – Аршаново – Бея.

Водитель грузовика был вынужден остановить технику на обочине: топливо в основном баке закончилось, а подача из второго не сработала – система перемерзла. К счастью, на помощь вовремя подоспели полицейские, свозившие водителя за горючим на ближайшую АЗС, а затем некоторое время сопровождавшие грузовик в пути.

Другой случай произошел на дороге Абакан – Саяногорск. Автоинспекторы заметили на обочине легковушку с открытым капотом, а около нее – переминающихся с ноги на ногу молодых людей. Температура в тот вечер упала до –33°С, а у ребят оборвало ремень ГРМ.

Полицейские посадили их погреться в машину, а потом помогли заменить ремень, который подвезли знакомые. Путники завели автомобиль и смогли продолжить движение. Словом, порой техника морозов не выдерживает – главное, чтобы выдержали люди...

Источник: МВД Медиа