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Новый мотор объемом 1,8 л и увеличенная мощность — на АВТОВАЗе поделились планами
15 декабря
Новый мотор объемом 1,8 л и увеличенная мощность — на АВТОВАЗе поделились планами
Президент АВТОВАЗА Соколов: предприятие...

Новый мотор объемом 1,8 л и увеличенная мощность — на АВТОВАЗе поделились планами

Президент АВТОВАЗА Соколов: предприятие выпустит 12 новых моделей до 2030 года

Отечественный производитель АВТОВАЗ до 2030 года запустит в производство 12 новых моделей. Такими масштабными планами с «Известиями» поделился президент компании Максим Соколов.

«Мы рассчитываем на доминирующее положение на рынке. Мы будем считать нашу стратегию состоявшейся при достижении доли в 30–35%», — подчеркнул глава предприятия.
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Соколов уточнил, что в настоящее время предприятие активно работает по всем направлениям, речь идет о производстве новых автомобилей в сотрудничестве с восточным партнером. Кроме того, Соколов допустил, что в обозримом будущем АВТОВАЗ анонсирует новинку, которая пополнит модельный ряд.

Рассуждая о сроках по выпуску новой модели Iskra и кроссовера на платформе Vesta, Соколов подчеркнул, что планы в целом не изменились. По словам президента концерна, у «Нивы» появится новый мотор объемом 1,8 л, также специалисты предприятия интенсивно работают над турбомотором и гибридной силовой установкой.

Напомним, 11 декабря стало известно, что в 2024 году АВТОВАЗ проведет модернизацию 16-клапанного мотора объемом 1,6 л. Силовой агрегат получит прибавку момента на «низах» и мощность порядка 120 л.с. Также увеличится мощность и двигателя для семейства «Нива».

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Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 2
15.12.2023
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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