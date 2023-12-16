Porsche отзывает свои модели по необычной причине

Причиной отзыва Porsche стал выдвижной спойлер, перекрывающий стоп-сигнал

Отзыв затрагивает 53 экземпляра Porsche 718 Cayman GTS 4.0 2023 и 2024 годов, 718 Boxster GTS 4.0 2024 года и 718 Boxster S 2024 года выпуска.

Porsche

Эти модели были отозваны из-за потенциальной проблемы с задним антикрылом, которое может подняться выше, чем положено. Интересно, что другие модели Porsche, такие как 911 GT3 и RS, имеют антикрылья гораздо больше по размеру, но их расположение не создает проблем с видимостью заднего стоп-сигнала.

Причина этой проблемы была обнаружена в октябре 2023 года, когда сотрудник завода вручную перекодировал блок управления задней электроникой автомобиля, задав неверные значения. В результате антикрыло начало подниматься выше, чем следовало бы. Хотя не было сообщено о случаях повреждения шин, аварий или жалоб со стороны владельцев, Porsche решила принять меры для исправления этой проблемы.

Технические специалисты Porsche разработали новый код для блока управления электроникой, который должен предотвратить поднятие антикрыла выше допустимого уровня.

Владельцам этих моделей будет предложено посетить официальный сервисный центр Porsche для установки обновленного кода.

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Источник: Motor1