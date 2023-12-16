#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla
23 декабря
Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla
Женщина обвинила Tesla в предоставлении...
«Жигули» с портальными мостами поражает проходимостью (видео)
23 декабря
«Жигули» с портальными мостами поражает проходимостью (видео)
Команда «Гараж 54» представила модифицированную...
Подсчитано, сколько новых машин появится на дорогах в 2024 году
23 декабря
Подсчитано, сколько новых машин появится на дорогах в 2024 году
Прогноз: в 2024 году в мире будет продано 88,3...

Porsche отзывает свои модели по необычной причине

Причиной отзыва Porsche стал выдвижной спойлер, перекрывающий стоп-сигнал

Отзыв затрагивает 53 экземпляра Porsche 718 Cayman GTS 4.0 2023 и 2024 годов, 718 Boxster GTS 4.0 2024 года и 718 Boxster S 2024 года выпуска.

Porsche
Porsche

Эти модели были отозваны из-за потенциальной проблемы с задним антикрылом, которое может подняться выше, чем положено. Интересно, что другие модели Porsche, такие как 911 GT3 и RS, имеют антикрылья гораздо больше по размеру, но их расположение не создает проблем с видимостью заднего стоп-сигнала.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как облегчить жизнь автолюбителю зимой – 5 простых советов

Причина этой проблемы была обнаружена в октябре 2023 года, когда сотрудник завода вручную перекодировал блок управления задней электроникой автомобиля, задав неверные значения. В результате антикрыло начало подниматься выше, чем следовало бы. Хотя не было сообщено о случаях повреждения шин, аварий или жалоб со стороны владельцев, Porsche решила принять меры для исправления этой проблемы.

Технические специалисты Porsche разработали новый код для блока управления электроникой, который должен предотвратить поднятие антикрыла выше допустимого уровня.

Владельцам этих моделей будет предложено посетить официальный сервисный центр Porsche для установки обновленного кода.

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 21
16.12.2023
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0