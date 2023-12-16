#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ хочет производить машины под новой маркой
16 декабря
АВТОВАЗ хочет производить машины под новой маркой
АВТОВАЗ рассматривает возможность выхода на...
Увидим ли мы еще когда-нибудь Volvo, Hyundai и Kia в нашей стране?
16 декабря
Увидим ли мы еще когда-нибудь Volvo, Hyundai и Kia в нашей стране?
Эксперты оценили перспективу возвращения Volvo,...
Эти водители стали самыми «аварийными» в России
16 декабря
Эти водители стали самыми «аварийными» в России
Даниил, Артём, Никита, Егор и Артур чаще всего...

Один винт стоит 70$: названы цены на запчасти для Ferrari LaFerrari

Стоимость ремонта Ferrari LaFerrari может достигать стоимости всего автомобиля

По данным Scuderia Car Parts, новый карбоновый монокок от Ferrari стоит невероятные 1 072 655 долларов. Это почти три четверти базовой цены автомобиля, который изначально стоил 1,4 миллиона долларов.

Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari

Однако, несмотря на высокую стоимость ремонта, Ferrari LaFerrari остается одним из самых ценных автомобилей на рынке. В реестре DuPont в настоящее время предлагаются два экземпляра этого суперкара - один за 3 999 999 долларов, а другой за 4 275 000 долларов.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как облегчить жизнь автолюбителю зимой – 5 простых советов

Помимо монокока, другие детали Ferrari LaFerrari также имеют впечатляющие цены. Замена крыши обойдется владельцу в 140 645 долларов, а задняя часть автомобиля - в 28 295 долларов. Даже передний подрамник стоит 12 372 доллара. Интересно отметить, что для его установки требуется использовать 14 титановых винтов, каждый из которых стоит 71,4 доллара.

Ferrari изначально планировала выпустить всего 499 экземпляров LaFerrari. Однако, компания решила произвести 500-й автомобиль и продала его на благотворительном аукционе за 7 миллионов долларов, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения в Италии.

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Ferrari
Количество просмотров 1
16.12.2023
Фото:Ferrari
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Ferrari LaFerrari

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв