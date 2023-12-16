Один винт стоит 70$: названы цены на запчасти для Ferrari LaFerrari

Стоимость ремонта Ferrari LaFerrari может достигать стоимости всего автомобиля

По данным Scuderia Car Parts, новый карбоновый монокок от Ferrari стоит невероятные 1 072 655 долларов. Это почти три четверти базовой цены автомобиля, который изначально стоил 1,4 миллиона долларов.

Ferrari LaFerrari

Однако, несмотря на высокую стоимость ремонта, Ferrari LaFerrari остается одним из самых ценных автомобилей на рынке. В реестре DuPont в настоящее время предлагаются два экземпляра этого суперкара - один за 3 999 999 долларов, а другой за 4 275 000 долларов.

Помимо монокока, другие детали Ferrari LaFerrari также имеют впечатляющие цены. Замена крыши обойдется владельцу в 140 645 долларов, а задняя часть автомобиля - в 28 295 долларов. Даже передний подрамник стоит 12 372 доллара. Интересно отметить, что для его установки требуется использовать 14 титановых винтов, каждый из которых стоит 71,4 доллара.

Ferrari изначально планировала выпустить всего 499 экземпляров LaFerrari. Однако, компания решила произвести 500-й автомобиль и продала его на благотворительном аукционе за 7 миллионов долларов, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения в Италии.

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Источник: Motor1