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Автомобили Mercedes-Benz поумнеют уже в следующем году

Mercedes представит помощника с искусственным интеллектом на выставке CES

Виртуальный помощник, получивший название MBUX Virtual Assistant, дополнит уже существующего голосового ассистента Hey Mercedes.

Одной из главных особенностей новой версии MBUX будет то, что голосовой помощник впервые обретет свое собственное лицо. Теперь он станет не только голосом, но и спутником владельца Mercedes-Benz. Это позволит создать более глубокую связь между водителем и автомобилем, а также предоставит новые возможности для взаимодействия с мультимедийной системой.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Ола Каллениус, глава Mercedes-Benz, подчеркнул, что эта инновация поможет компании переосмыслить цифровой опыт для пассажиров. Искусственный интеллект будет использоваться для более интеллектуального взаимодействия с виртуальным помощником в системе MBUX. Он сможет синхронизироваться с индивидуальным стилем вождения и настроением владельца автомобиля, что позволит создать более персонализированный опыт.

Также в новую версию MBUX будет встроен игровой движок Unity, который обеспечит высокое разрешение графики.

Премьера MB.OS и виртуального ассистента состоится в январе 2024 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Источник: Mercedes-Benz

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 1
16.12.2023
Фото:Mercedes-Benz
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