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Выиграй Ладу
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Пьяный водитель пытался убедить гаишников, что никуда не ехал

Нетрезвый водитель из Воронежа решил убедить инспектора ДПС, что стоял на месте

Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, резко остановился при виде патрульной машины, вызвав подозрения у сотрудников ГИБДД. Все это было зафиксировано видеорегистратором в патрульной машине.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Мотор сзади, коробка-автомат, мягкая крыша – такой автомобиль хотели выпускать в СССР в 1950 году

При прохождении освидетельствования на состояние опьянения, водитель настаивал на своей невиновности, утверждая, что не управлял автомобилем и просто стоял на месте. Однако, результаты проверки показали, что 29-летний мужчина был действительно пьян.

Теперь ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Источник: «МВД Медиа»

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 2
17.12.2023
Фото:«За рулем»
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