Пьяный водитель пытался убедить гаишников, что никуда не ехал

Нетрезвый водитель из Воронежа решил убедить инспектора ДПС, что стоял на месте

Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, резко остановился при виде патрульной машины, вызвав подозрения у сотрудников ГИБДД. Все это было зафиксировано видеорегистратором в патрульной машине.

При прохождении освидетельствования на состояние опьянения, водитель настаивал на своей невиновности, утверждая, что не управлял автомобилем и просто стоял на месте. Однако, результаты проверки показали, что 29-летний мужчина был действительно пьян.

Теперь ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: «МВД Медиа»