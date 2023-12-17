Пьяный водитель пытался убедить гаишников, что никуда не ехал
Нетрезвый водитель из Воронежа решил убедить инспектора ДПС, что стоял на месте
Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, резко остановился при виде патрульной машины, вызвав подозрения у сотрудников ГИБДД. Все это было зафиксировано видеорегистратором в патрульной машине.
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При прохождении освидетельствования на состояние опьянения, водитель настаивал на своей невиновности, утверждая, что не управлял автомобилем и просто стоял на месте. Однако, результаты проверки показали, что 29-летний мужчина был действительно пьян.
Теперь ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
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Источник: «МВД Медиа»
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Фото:«За рулем»
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17.12.2023
Фото:«За рулем»
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