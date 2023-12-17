УАЗ модифицировал свой самый старый внедорожник

Самый старый внедорожник УАЗ «Хантер» получил новые подфарники

Согласно информации, поступившей из Telegram-канала «Автопоток», Ульяновский автозавод начал устанавливать на «Хантер» новые двухцветные оранжево-белые подфарники.

Подфарники ПФ-130 возвращаются на «Хантер» после 20-летнего отсутствия. В течение последних двадцати лет подфарники на «Хантерах» были только бесцветными, с оранжевой лампочкой указателя поворота.

УАЗ «Хантер»

Однако, помимо этого изменения, информация о других возможных модификациях и изменении стоимости автомобиля после обновления пока не раскрывается. Вероятно, компания УАЗ сохраняет интригу и планирует анонсировать улучшения в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что Ульяновский автозавод уже внедрил некоторые улучшения в «Хантер». Он оснастил автомобиль специальными демпферами рычагов управления трансмиссией, которые снижают вибрации и повышают акустический комфорт для пассажиров.

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Источник: Telegram-канал «Автопоток»