УАЗ модифицировал свой самый старый внедорожник
Согласно информации, поступившей из Telegram-канала «Автопоток», Ульяновский автозавод начал устанавливать на «Хантер» новые двухцветные оранжево-белые подфарники.
Подфарники ПФ-130 возвращаются на «Хантер» после 20-летнего отсутствия. В течение последних двадцати лет подфарники на «Хантерах» были только бесцветными, с оранжевой лампочкой указателя поворота.
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Однако, помимо этого изменения, информация о других возможных модификациях и изменении стоимости автомобиля после обновления пока не раскрывается. Вероятно, компания УАЗ сохраняет интригу и планирует анонсировать улучшения в ближайшем будущем.
Стоит отметить, что Ульяновский автозавод уже внедрил некоторые улучшения в «Хантер». Он оснастил автомобиль специальными демпферами рычагов управления трансмиссией, которые снижают вибрации и повышают акустический комфорт для пассажиров.
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Источник: Telegram-канал «Автопоток»
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
дорогой при покупке
нет