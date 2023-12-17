Названы самые популярные кроссоверы в России

Согласно статистике, 70% российского авторынка составляют кроссоверы

Согласно данным «Автостат Инфо», доля кроссоверов на российском рынке превысила 70%.

Продажи новых кроссоверов в ноябре выросли на 129% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 76 834 единицы.

Lada Niva Legend

Самым популярным автомобилем в сегменте кроссоверов оказалась Lada Niva, которая смогла продать 9 830 машин.

На втором месте расположился Haval Jolion с продажами в размере 7 268 единиц, а третье место занял Chery Tiggo 4 Pro с результатом в 3 640 автомобилей.

Также в топ-5 самых популярных кроссоверов вошли Geely Coolray (3 609 единиц) и Omoda C5 (3 222 единицы).

Минпромторг заявил, что российский автомобильный рынок будет продолжать расти, и ожидается, что к 2024 году объем продаж достигнет 1,3 миллиона единиц.

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Источник: «Автостат Инфо»